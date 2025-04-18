Костянтин Єлісєєв: «Трамп, на відміну від Байдена, — це людина не цінностей, а deals, інтересів»
Костянтин Єлісєєв: «Трамп, на відміну від Байдена, — це людина не цінностей, а deals, інтересів»
Паска — це вам не панетоне. Секрети української великодньої випічки
Паска — це вам не панетоне. Секрети української великодньої випічки
Учора росіяни пішли в штурм підрозділами на півдні України. Сили оборони втримали всі позиції
Учора росіяни пішли в штурм підрозділами на півдні України. Сили оборони втримали всі позиції
Макрон прокоментував переговори в Парижі щодо завершення війни в Україні
Макрон прокоментував переговори в Парижі щодо завершення війни в Україні
«Відбувається зміна ставлення тої частини американців, яка вважала, що з Росією можна знайти компроміс»
«Відбувається зміна ставлення тої частини американців, яка вважала, що з Росією можна знайти компроміс»
МОЗ відреагував на дії мітингарів на Житомирщині, які кинули керівника лікарні у сміттєвий бак
МОЗ відреагував на дії мітингарів на Житомирщині, які кинули керівника лікарні у сміттєвий бак
За крок від погодинного постачання. Водоканали на межі колапсу
За крок від погодинного постачання. Водоканали на межі колапсу
Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Новини компанійЕпіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
ГоловнаСуспільствоЖиття

​Офіцер одного з Центрів Міноборони організував схему незаконного бронювання військовозобов’язаних, - ДБР

Вартість таких "послуг" становила від 8 до 10 тисяч доларів США

​Офіцер одного з Центрів Міноборони організував схему незаконного бронювання військовозобов’язаних, - ДБР
Ілюстративне фото
Фото: LB.ua

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру чинному офіцеру одного з Центрів Міністерства оборони, який організував схему незаконного бронювання військовозобов’язаних.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

За гроші офіцер влаштовував своїх "клієнтів" на цивільні посади в структурі Центру та інших підрозділах Міноборони. На підставі відповідних наказів чоловіки отримували витяги про призначення та довідки про бронювання. Надалі ці дані вносились до Єдиного державного реєстру військовозобов’язаних "Оберіг".

"Завдяки зв’язкам та службовим повноваженням фігурант мав вплив на посадовців ТЦК, які й вносили відповідні відомості до реєстру. Вартість таких «послуг» становила від 8 до 10 тисяч доларів США. Гроші офіцер отримував готівкою, на банківські картки або у криптовалюті", - йдеться в повідомленні.

Працевлаштовані "співробітники" фактично ніколи не виходили на роботу та не виконували жодних обов’язків. Наразі слідчі перевіряють автентичність наказів про призначення та з’ясовують, чи могли ці особи ще й отримувати заробітну плату. За попередніми даними, від послуг зловмисника могли скористатися щонайменше 50 осіб.

Офіцера затримали під час одержання 8 тисяч доларів США. Йому повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди, вчиненому повторно (ч. 3 ст. 368 КК України). Проведено обшуки за місцями проживання фігуранта, його спільників, посадовців ТЦК та "клієнтів". Вилучено документи про бронювання, листування та інші докази отримання хабарів.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. 

﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies