​Офіцер одного з Центрів Міноборони організував схему незаконного бронювання військовозобов’язаних, - ДБР

Вартість таких "послуг" становила від 8 до 10 тисяч доларів США

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру чинному офіцеру одного з Центрів Міністерства оборони, який організував схему незаконного бронювання військовозобов’язаних.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

За гроші офіцер влаштовував своїх "клієнтів" на цивільні посади в структурі Центру та інших підрозділах Міноборони. На підставі відповідних наказів чоловіки отримували витяги про призначення та довідки про бронювання. Надалі ці дані вносились до Єдиного державного реєстру військовозобов’язаних "Оберіг".

"Завдяки зв’язкам та службовим повноваженням фігурант мав вплив на посадовців ТЦК, які й вносили відповідні відомості до реєстру. Вартість таких «послуг» становила від 8 до 10 тисяч доларів США. Гроші офіцер отримував готівкою, на банківські картки або у криптовалюті", - йдеться в повідомленні.

Працевлаштовані "співробітники" фактично ніколи не виходили на роботу та не виконували жодних обов’язків. Наразі слідчі перевіряють автентичність наказів про призначення та з’ясовують, чи могли ці особи ще й отримувати заробітну плату. За попередніми даними, від послуг зловмисника могли скористатися щонайменше 50 осіб.

Офіцера затримали під час одержання 8 тисяч доларів США. Йому повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди, вчиненому повторно (ч. 3 ст. 368 КК України). Проведено обшуки за місцями проживання фігуранта, його спільників, посадовців ТЦК та "клієнтів". Вилучено документи про бронювання, листування та інші докази отримання хабарів.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.