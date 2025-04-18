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Зеленський звинуватив Віткоффа у втіленні "стратегії російської сторони"

Радник Трампа поширює кремлівські наративи.

Зеленський звинуватив Віткоффа у втіленні "стратегії російської сторони"
Володимир Зеленський
Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції у Києві розкритикував заяви спеціального посланця Дональда Трампа з питань Близького Сходу Стіва Віткоффа, який активно долучений до процесу урегулювання війни в Україні.

Як пише BBC, глава держави заявив, що слова американського посадовця про "п'ять регіонів", які нібито є ключем до підписання мирної угоди, свідчать про "втілення ним стратегії російської сторони".

Зеленський вважає це дуже небезпечним явищем, адже Віткофф "свідомо чи несвідомо поширює російські наративи". Президент "не розуміє, про що він говорить, адже ці території є нашими, вони належать нашому народу, і не лише нам, але й майбутнім поколінням українців". 

Зеленський також висловив подив, що радник Трампа повторює "маячню Путіна, яку, я думав, не поширюють у цивілізованих країнах". 

 

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