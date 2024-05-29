ДБР викрило масштабну систему катувань в українських колоніях

Державне бюро розслідувань повідомило про викриття масштабної системи катувань в українських колоніях. Про підозру повідомили чотирьом працівникам "Божковської виправної колонії (№16)".

Про це повідомили у пресслужбі ДБР.

У ході розслідування правоохоронці викрили численні факти знущань та побиття осіб, які відбували покарання у колоніях. Жертвами злочинців були майже всі, хто потрапляв до колонії. Процес виявлення осіб, які стали жертвами службових осіб колонії, триває.

Фото: ДБР

Новоприбулим погрожували поселенням серед "відторгнутих загалом" в’язнів та били до тих пір, поки не ламали волю й примушували беззаперечно виконувати будь-які вказівки. Наразі перевіряється інформація навіть про факти смерті від побоїв.

Фото: ДБР

За словами пресслужби ДБР, з моменту прибуття до колонії кожен із вʼязнів проходив жорстку "процедуру приймання", під час якої новоприбулих змушували прибирати підлогу, знімаючи все це на відеокамеру. У разі відмови працівники закладу починали їх катувати. Зокрема, слідчі задокументували факт нанесення більш ніж 200 ударів одному з увʼязнених.

"Також, у розпорядженні слідства є відеофайли, на яких зафіксований момент завдання тяжких тілесних ушкоджень одному з новоприбулих в’язнів "Божковської виправної колонії". Експертиза відео підтвердила його справжність, відео долучили до матеріалів провадження як один з доказів протиправних дій працівників колонії. У матеріалах також містяться й інші факти катувань у цій та інших виправних установах, які наразі є предметом дослідження", — повідомили у ДБР.

Чотирьох працівників "Божковської виправної колонії" підозрюють за статтею про катування (ч. 2 ст. 127 КК України). Їм загрожує позбавлення волі на строк до 10 років.