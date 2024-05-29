ДБР викрило масштабну систему катувань в українських колоніях

Державне бюро розслідувань повідомило про викриття масштабної системи катувань в українських колоніях. Про підозру повідомили чотирьом працівникам "Божковської виправної колонії (№16)".
Про це повідомили у пресслужбі ДБР.
У ході розслідування правоохоронці викрили численні факти знущань та побиття осіб, які відбували покарання у колоніях. Жертвами злочинців були майже всі, хто потрапляв до колонії. Процес виявлення осіб, які стали жертвами службових осіб колонії, триває.
Новоприбулим погрожували поселенням серед "відторгнутих загалом" в’язнів та били до тих пір, поки не ламали волю й примушували беззаперечно виконувати будь-які вказівки. Наразі перевіряється інформація навіть про факти смерті від побоїв.
За словами пресслужби ДБР, з моменту прибуття до колонії кожен із вʼязнів проходив жорстку "процедуру приймання", під час якої новоприбулих змушували прибирати підлогу, знімаючи все це на відеокамеру. У разі відмови працівники закладу починали їх катувати. Зокрема, слідчі задокументували факт нанесення більш ніж 200 ударів одному з увʼязнених.
"Також, у розпорядженні слідства є відеофайли, на яких зафіксований момент завдання тяжких тілесних ушкоджень одному з новоприбулих в’язнів "Божковської виправної колонії". Експертиза відео підтвердила його справжність, відео долучили до матеріалів провадження як один з доказів протиправних дій працівників колонії. У матеріалах також містяться й інші факти катувань у цій та інших виправних установах, які наразі є предметом дослідження", — повідомили у ДБР.
Чотирьох працівників "Божковської виправної колонії" підозрюють за статтею про катування (ч. 2 ст. 127 КК України). Їм загрожує позбавлення волі на строк до 10 років.