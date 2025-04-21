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Черногоренко про повторне ВЛК для “обмежено придатних”: “Вже не буде можливості сказати “немає спроможності”

Черногоренко про повторне ВЛК для “обмежено придатних”: “Вже не буде можливості сказати “немає спроможності”
Військовослужбовці ЗСУ проходять ВЛК
Фото: Фокус

Військовозобов’язані, які мають статус “обмежено придатних” і повинні повторно пройти військово-лікарську комісію зможуть теж скористатися цифровим форматом ВЛК, повідомила в інтерв’ю LB.ua Катерина Черногоренко, заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

“Ми підхоплюємо цифровим форматом цих людей. Даємо їм опцію — у вас є час до 5 червня пройти цю ВЛК, отримати нову категоризацію своєї придатності і ми самі складемо це в Оберіг, бачитимемо цю електронну взаємодію. І в Резерв+ у вас буде стрічечка “Все чудово, ви пройшли переобстеження, у вас є електронний військово-обліковий документ”.

Такий план. Відповідно, люди мають це зробити і не відкладати, бо вже не буде можливості сказати “немає спроможності”, як було у нас з оновленням даних”, - пояснила заступниця міністра.

Крім того, вона анонсувала запуск у застосунку Резерв+ можливости оплатити штраф без походу до ТЦК з 50% знижкою. Це має запрацювати влітку.

“І ми зараз додаємо в Резерв+ причину порушення — наприклад, “не з’явився на сповіщення, номер дата”. Це дуже важливо, щоб громадянин розумів, що конкретно він порушив”, - зазначила Черногоренко.

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