У Нікополі літня жінка підірвалася на ворожій міні

Росіяни не припиняють обстрілювати Дніпропетровську область дронами і з артилерії. Також у Нікополі жінка наступила на ворожу міну.

Про це розповідає очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Упродовж дня ворог не припиняв обстрілювати Нікопольщину, застосовуючи БпЛА та артилерію. Під ударом опинилися Нікополь, Мирівська, Покровська, Марганецька, Червоногригорівська громади.

Унаслідок обстрілів постраждали 66-річний чоловік та 63-річна жінка. Обидвоє лікуватимуться амбулаторно.

Пошкоджені інфраструктура, фермерське господарство, 7 приватних будинків, 2 господарські споруди, дитячий спортмайданчик, газогони та лінія електропередач.

У Нікополі 62-річна жінка наступила на ворожу міну. Потерпілу у важкому стані госпіталізували.

"Вдарив агресор і по Межівській громаді Синельниківського району. Минулося без загиблих та поранених", — каже Лисак.