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Росіяни атакували підприємство на Чернігівщині

На щастя, без постраждалих.

Росіяни атакували підприємство на Чернігівщині
Фото: поліція Чернігівської області

Російські війська атакували безпілотниками лісозаготівельне підприємство на прикордонні Чернігівщини.

Про це інформує поліція Чернігівської області. "Сьогодні вдень ворожа армія атакувала безпілотниками лісозаготівельне підприємство в Семенівській громаді Новгород-Сіверського району. На щастя, люди не постраждали",  — кажуть правоохоронці.

Внаслідок вибухів пошкоджень зазнала будівля та територія підприємства, там сталося загоряння даху та лісопродукції підприємства, яке загасили рятувальники.

На місце обстрілу негайно прибули всі рятувальні служби. 

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