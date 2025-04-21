Росіяни атакували підприємство на Чернігівщині

На щастя, без постраждалих.

Російські війська атакували безпілотниками лісозаготівельне підприємство на прикордонні Чернігівщини.

Про це інформує поліція Чернігівської області. "Сьогодні вдень ворожа армія атакувала безпілотниками лісозаготівельне підприємство в Семенівській громаді Новгород-Сіверського району. На щастя, люди не постраждали", — кажуть правоохоронці.

Внаслідок вибухів пошкоджень зазнала будівля та територія підприємства, там сталося загоряння даху та лісопродукції підприємства, яке загасили рятувальники.

На місце обстрілу негайно прибули всі рятувальні служби.