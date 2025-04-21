Через російський обстріл на Херсонщині постраждала жінка

Унаслідок російського обстрілу по Зеленівці Херсонської області, поранень зазнала жінка.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Меддопомога знадобилась жительці Зеленівки, котра сьогодні вдень постраждала внаслідок російського обстрілу. 48-річна жінка дістала мінно-вибухову та черепно-мозкову травми, струс головного мозку", — ідеться у повідомленні.
Лікарі надали потерпілій необхідну допомогу та призначили амбулаторне лікування.
- У Нікополі 62-річна жінка наступила на ворожу міну. Потерпілу у важкому стані госпіталізували.