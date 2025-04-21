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Через російський обстріл на Херсонщині постраждала жінка

48-річна жінка зазнала множинних травм.

Через російський обстріл на Херсонщині постраждала жінка
Наслідки обстрілу Зеленівки
Фото: Херсонська МВА

Унаслідок російського обстрілу по Зеленівці Херсонської області, поранень зазнала жінка.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Меддопомога знадобилась жительці Зеленівки, котра сьогодні вдень постраждала внаслідок російського обстрілу. 48-річна жінка дістала мінно-вибухову та черепно-мозкову травми, струс головного мозку",  — ідеться у повідомленні.

Лікарі надали потерпілій необхідну допомогу та призначили амбулаторне лікування.

  • У Нікополі 62-річна жінка наступила на ворожу міну. Потерпілу у важкому стані госпіталізували. 
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