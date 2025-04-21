Через російський обстріл на Херсонщині постраждала жінка

"Меддопомога знадобилась жительці Зеленівки, котра сьогодні вдень постраждала внаслідок російського обстрілу. 48-річна жінка дістала мінно-вибухову та черепно-мозкову травми, струс головного мозку", — ідеться у повідомленні.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

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