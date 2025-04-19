Російські окупанти вдарили по житловому сектору Куп'янська, постраждали п'ятеро людей

Чотири жінки та один чоловік зазнали гострої реакції на стрес.

Унаслідок авіаударів РФ по Купʼянську на Харківщині, постраждали п'ятеро людей. РФ скинула на місто 10 авіабомб, повідомляє очільник ОВА Олег Синєгубов та прокуратура області.

19 квітня російська армія з 3:40 до 4:00 російська армія завдала авіаційних ударів по м. Купʼянськ. Пошкоджено понад 10 приватних житлових будинків та господарчі споруди. Чотири жінки та один чоловік зазнали гострої реакції на стрес.

За інформацією Синєгубова, ворожа армія скинула на місто 10 керованих авіаційних бомб, в тому числі — об’ємно-детонуючу авіабомбу ОДАБ-1500.