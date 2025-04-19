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Російські окупанти вдарили по житловому сектору Куп'янська, постраждали п'ятеро людей

Чотири жінки та один чоловік зазнали гострої реакції на стрес.

Російські окупанти вдарили по житловому сектору Куп'янська, постраждали п'ятеро людей
Фото: Харківська обласна прокуратура

Унаслідок авіаударів РФ по Купʼянську на Харківщині, постраждали п'ятеро людей. РФ скинула на місто 10 авіабомб, повідомляє очільник ОВА Олег Синєгубов та прокуратура області.

19 квітня російська армія з 3:40 до 4:00 російська армія завдала авіаційних ударів по м. Купʼянськ. Пошкоджено понад 10 приватних житлових будинків та господарчі споруди. Чотири жінки та один чоловік зазнали гострої реакції на стрес.

За інформацією Синєгубова, ворожа армія скинула на місто 10 керованих авіаційних бомб, в тому числі — об’ємно-детонуючу авіабомбу ОДАБ-1500.

  • Упродовж доби російські війська атакували п'ять районів Харківської області. Через обстріли виникли пожежі у приватних домоволодіннях, також поранень зазнали семеро цивільних.
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