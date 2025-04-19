РФ запустила по Україні 8 ракет різних типів і 87 безпілотників, ППО збила 33 "шахеди"

У ніч на 19 квітня російські окупанти здійснили удар по Україні ракетами наземного, повітряного базування та ударними БпЛА.

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

За попередніми даними, радіотехнічні війська Повітряних Сил виявили та здійснили супровід 95 засобів повітряного нападу противника — 8 ракет різних типів та 87 ударних БпЛА (безпілотників-імітаторів інших типів), зокрема:

3 балістичні ракети “Іскандер-М” (район пуску – Крим);

2 протикорабельні ракети “Онікс” (район пуску – Крим);

3 протирадіолокаційні ракети Х-31П;

87 ударних БпЛА типу Shahed та дронів-імітаторів інших типів (райони пусків –Міллєрово, Курськ,

Приморсько-Ахтарськ – рф, Гвардійське – Крим).

Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 33 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та країни.

Фото: Повітряні сили

36 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Одещина, Харківщина, Сумщина, Донеччина та Запоріжжя.