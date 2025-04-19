Російська армія уранці завдала авіаударів по Дніпропетровщині

Під обстрілами опинилися Нікопольський і Синельниківський райони.

Російські війська у суботу вранці вдарили КАБами по Новопавлівській громаді на Дніпропетровщині.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"На ранок російська армія вдарила КАБами по Новопавлівській громаді. Понівечений приватний будинок. Сталася пожежа, її приборкали. Наслідки атаки ще уточнюються. Люди вціліли", — ідеться у повідомленні.

Уночі ворог також атакував Нікопольський район. Окупанти застосували артилерію й БпЛА. Під ударами опинилися Нікополь і Томаківська громада. Минулося без загиблих і постраждалих.

Під ударами також був Синельниківський район. За уточненою інформацією, надвечір агресор скинув на Межівську громаду боєприпас із БпЛА, пошкодивши авто. А ще влучив КАБами по Покровській громаді. Спалахнув ліс, вогонь рятувальники загасили.