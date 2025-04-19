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Литва анонсувала укріплення Сувальського коридору

Це найвразливіше місце за сценарію агресії з боку РФ та Білорусі.

Литва анонсувала укріплення Сувальського коридору
Військові навчання в Сувальському коридорі
Фото: D. Umbraso/LRT nuotr

У міністерстві оборони Литви заявили про намір укріпити та посилити захист Сувальського коридору - ділянки кордону з Польщею, яку вважають найбільш вірогідним місцем ймовірної агресії Росії та Білорусі проти Європейського Союзу.

Як пише видання Politico, на стратегічній важливості ділянки шириної близько 100 кілометрів між Калінінградською областю РФ та Білоруссю наголосив заступник очільника Міноборони Литви Томас Годляускас.

Литва має дві дороги, які перетинають коридор у напрямку Польщі - одна з них, між Каунасом та Варшавою, відома як Віа Балтіка та в цілому забезпечена засобами для потенційної оборони. 

Натомість інша - від Вільнюса до Августова - потребує вдосконалення, щоб її можна було використовувати не лише для цивільних, але й військових цілей. Роботи щодо приведення до ладу 113 кілометрів дороги з вісьмома мостами мають бути завершені до 2028 року.

За словами посадовців, посилення безпеки стосується не лише наземних інфраструктурних змін, але й боротьби з порушеннями у роботі систем GPS, викликаними використанням росіянами засобів глушення сигналу. 

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