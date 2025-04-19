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Bloomberg: США можуть визнати Крим російським

Це може статись в рамках широкої угоди між Росією та Україною.

Bloomberg: США можуть визнати Крим російським
Ілюстративне фото
Фото: соцмережі

США готові визнати російський контроль над Кримом як частину ширшої мирної угоди між Москвою та Києвом. Втім, остаточне рішення з цього питання ще не прийнято. 

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела.

“Потенційна поступка є останнім сигналом того, що президент Дональд Трамп прагне закріпити угоду про припинення вогню, і з'являється після того, як він та державний секретар Марко Рубіо у п'ятницю заявили, що адміністрація готова припинити свої зусилля з мирного врегулювання, якщо швидко не буде досягнуто прогресу”, - йдеться у повідомленні.

Втім, це підірве міжнародні закони та договори, що забороняють захоплення землі шляхом застосування сили. 

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Водночас цей крок буде благом для російського диктатора Володимира Путіна, який досі відмовляється погодитися на пропозицію Трампа щодо широкої мирної угоди.

Один з чиновників заявив, що плани США, які необхідно додатково обговорити з Україною, не призведуть до остаточного врегулювання. Крім того європейські союзники не визнають жодних окупованих територій російськими. Таким чином переговори будуть безглуздими, якщо Кремль не погодиться припинити бойові дії, а надання Україні гарантій безпеки є важливою частиною будь-якої угоди.

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