Це може статись в рамках широкої угоди між Росією та Україною.

США готові визнати російський контроль над Кримом як частину ширшої мирної угоди між Москвою та Києвом. Втім, остаточне рішення з цього питання ще не прийнято.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела.

“Потенційна поступка є останнім сигналом того, що президент Дональд Трамп прагне закріпити угоду про припинення вогню, і з'являється після того, як він та державний секретар Марко Рубіо у п'ятницю заявили, що адміністрація готова припинити свої зусилля з мирного врегулювання, якщо швидко не буде досягнуто прогресу”, - йдеться у повідомленні.

Втім, це підірве міжнародні закони та договори, що забороняють захоплення землі шляхом застосування сили.

Водночас цей крок буде благом для російського диктатора Володимира Путіна, який досі відмовляється погодитися на пропозицію Трампа щодо широкої мирної угоди.

Один з чиновників заявив, що плани США, які необхідно додатково обговорити з Україною, не призведуть до остаточного врегулювання. Крім того європейські союзники не визнають жодних окупованих територій російськими. Таким чином переговори будуть безглуздими, якщо Кремль не погодиться припинити бойові дії, а надання Україні гарантій безпеки є важливою частиною будь-якої угоди.