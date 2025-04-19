Трамп став рекордсменом за кількістю оголошених надзвичайних станів

Видання Axios підрахувало, що президент США Дональд Трамп за неповні 100 днів своєї другої каденції у Білому домі встиг встановити рекорд за кількість оголошених надзвичайних станів.

Республіканець з 20 січня видав вже вісім відповідних указів - жоден інший глава держави в історії Америки не міг підібратися до цієї цифри навіть за календарний рік.

Трамп користується законом 1976 року, який фактично дозволяє президенту оголошувати надзвичайний стан з різних причин та у будь-який час без жодного контролю з боку інших гілок влади. У 1983 році Верховний суд США постановив, що такі укази не підлягають ветуванню з боку Конгресу.

Завдяки цим повноваженням Трамп вже зміг запровадити безпрецедентні митні тарифи, збільшити видобуток корисних копалин та перекинути федеральні війська на південь до кордону з Мексикою.

Водночас критики президента вказують на те, що зловживання надзвичайними станами є способом республіканця зруйнувати конституційний баланс сил на свою користь.