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Трамп став рекордсменом за кількістю оголошених надзвичайних станів

Закони США дозволяють президенту широко використовувати ці повноваження.

Трамп став рекордсменом за кількістю оголошених надзвичайних станів
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Видання Axios підрахувало, що президент США Дональд Трамп за неповні 100 днів своєї другої каденції у Білому домі встиг встановити рекорд за кількість оголошених надзвичайних станів.

Республіканець з 20 січня видав вже вісім відповідних указів - жоден інший глава держави в історії Америки не міг підібратися до цієї цифри навіть за календарний рік.

Трамп користується законом 1976 року, який фактично дозволяє президенту оголошувати надзвичайний стан з різних причин та у будь-який час без жодного контролю з боку інших гілок влади. У 1983 році Верховний суд США постановив, що такі укази не підлягають ветуванню з боку Конгресу.

Завдяки цим повноваженням Трамп вже зміг запровадити безпрецедентні митні тарифи, збільшити видобуток корисних копалин та перекинути федеральні війська на південь до кордону з Мексикою. 

Водночас критики президента вказують на те, що зловживання надзвичайними станами є способом республіканця зруйнувати конституційний баланс сил на свою користь. 

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