Японія надасть Україні $3 млрд за рахунок заморожених російських активів

Міністр фінансів Сергій Марченко та надзвичайний і повноважний посол Японії в Україні Масаші Накаґоме підписали Угоду, яка ередбачає надання Україні кредиту в розмірі до 471,9 млрд японських єн (близько 3 млрд доларів США).

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Кошти є частиною механізму Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) країн G7 загальним обсягом близько 50 млрд доларів США.

Кредит буде обслуговуватися і погашатися за рахунок майбутніх прибутків, отриманих від заморожених російських суверенних активів.

Фінансування надається на 30 років. Кошти будуть спрямовані для підтримки пріоритетних бюджетних потреб і сприяння відбудові та розвитку України.

"Японія є яскравим прикладом міжнародної солідарності, ставши одним із провідних партнерів України в часи нашої боротьби за свободу та гідність. Підписання сьогоднішньої Угоди не лише сприятиме забезпеченню наших нагальних бюджетних потреб, але й стане черговим підтвердженням щирої відданості Японії спільним цінностям, які обʼєднують наші країни. Я висловлюю глибоку вдячність Уряду та народу Японії за цю критично важливу для нас підтримку та за всю фінансову допомогу, яку ми отримали з початку повномасштабного вторгнення Росії", - зазначив Марченко.

Він додав, що за три останніх роки Японія вже надала Україні допомогу на понад 8,5 млрд доларів США.

Раніше Україна та Японія підписали грантову угоду на $58 мільйонів.