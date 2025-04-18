Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
Учора росіяни пішли в штурм підрозділами на півдні України. Сили оборони втримали всі позиції
Учора росіяни пішли в штурм підрозділами на півдні України. Сили оборони втримали всі позиції
Паска — це вам не панетоне. Секрети української великодньої випічки
Паска — це вам не панетоне. Секрети української великодньої випічки
Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Новини компанійЕпіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
За крок від погодинного постачання. Водоканали на межі колапсу
За крок від погодинного постачання. Водоканали на межі колапсу
«Відбувається зміна ставлення тої частини американців, яка вважала, що з Росією можна знайти компроміс»
«Відбувається зміна ставлення тої частини американців, яка вважала, що з Росією можна знайти компроміс»
Макрон прокоментував переговори в Парижі щодо завершення війни в Україні
Макрон прокоментував переговори в Парижі щодо завершення війни в Україні
МОЗ відреагував на дії мітингарів на Житомирщині, які кинули керівника лікарні у сміттєвий бак
МОЗ відреагував на дії мітингарів на Житомирщині, які кинули керівника лікарні у сміттєвий бак
Костянтин Єлісєєв: «Трамп, на відміну від Байдена, — це людина не цінностей, а deals, інтересів»
Костянтин Єлісєєв: «Трамп, на відміну від Байдена, — це людина не цінностей, а deals, інтересів»
ГоловнаСвіт

Японія надасть Україні $3 млрд за рахунок заморожених російських активів

Фінансування надається на 30 років. 

Японія надасть Україні $3 млрд за рахунок заморожених російських активів
Сергій Марченко і Масаші Накаґоме
Фото: Мінфін

Міністр фінансів Сергій Марченко та надзвичайний і повноважний посол Японії в Україні Масаші Накаґоме підписали Угоду, яка ередбачає надання Україні кредиту в розмірі до 471,9 млрд японських єн (близько 3 млрд доларів США). 

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Кошти є частиною механізму Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) країн G7 загальним обсягом близько 50 млрд доларів США.

Кредит буде обслуговуватися і погашатися за рахунок майбутніх прибутків, отриманих від заморожених російських суверенних активів. 

Фінансування надається на 30 років. Кошти будуть спрямовані для підтримки пріоритетних бюджетних потреб і сприяння відбудові та розвитку України. 

"Японія є яскравим прикладом міжнародної солідарності, ставши одним із провідних партнерів України в часи нашої боротьби за свободу та гідність. Підписання сьогоднішньої Угоди не лише сприятиме забезпеченню наших нагальних бюджетних потреб, але й стане черговим підтвердженням щирої відданості Японії спільним цінностям, які обʼєднують наші країни. Я висловлюю глибоку вдячність Уряду та народу Японії за цю критично важливу для нас підтримку та за всю фінансову допомогу, яку ми отримали з початку повномасштабного вторгнення Росії", - зазначив Марченко.

Він додав, що за три останніх роки Японія вже надала Україні допомогу на понад 8,5 млрд доларів США. 

Раніше Україна та Японія підписали грантову угоду на $58 мільйонів

﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies