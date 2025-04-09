Україна та Японія підписали грантову угоду на $58 мільйонів

Олексій Кулеба та Голова Офісу Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA) в Україні Хідекі Мацунага підписали Грантову угоду, завдяки якій можна розпочати реалізацію четвертої фази Програми екстреного відновлення України.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій.

"У Мінрозвитку ми впровадили спільні проєкти на загальну суму близько 700 млн дол. Це три фази програми екстреного відновлення та проєкт технічної допомоги "Проєкт з екстреного відновлення та реконструкції". За рахунок нових коштів у рамках Програми екстреного відновлення буде забезпечено надання критичної допомоги по низці напрямків, зокрема гуманітарне розмінування, енергетика, водопостачання, відновлення інфраструктури. Сподіваюся на подальше зміцнення та поглиблення нашого партнерства", – зазначив Олексій Кулеба.

Наразі вже було реалізовано три фази, в рамках яких здійснене швидке реагування на потреби енергетичного, транспортного, аграрного, медичного, освітнього секторів, управління відходами від руйнувань, водовідведення, водопостачання, гуманітарного розмінування. Також забезпечується надання обладнання для комунальних закладів міст та регіонів.

З підписанням Грантової угоди продовжується фінансування 4-ї фази, яка складає 58 мільйонів доларів.

"Вдячний уряду та народу Японії за системну підтримку України та надійне партнерство. З початку великої війни Японія надала Україні 12 млрд дол. гуманітарної та фінансової допомоги", – додає Кулеба.