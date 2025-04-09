Валютна турбулентність і мита Трампа: що робити українцям?

Світ увійшов у нову фазу економічної невизначеності. Масштабні мита, які ініціює адміністрація Трампа , — це не просто новини зі США. Це реальні ризики для світової економіки та глобальної торгівлі. Мита спричинили хвилю реакцій на світових ринках. Падають фондові індекси, зростає невизначеність, а разом з нею — й емоції. В такій ситуації українці традиційно задаються запитанням: що буде з валютним ринком і як зберегти свої заощадження?

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Перш за все — панікувати не варто. Долар залишається найсильнішою резервною валютою у світі. Так, політика адміністрації Трампа дійсно створює ризики для глобальної торгівлі й може призвести до послаблення долара в короткостроковій перспективі. Але поки це не системна загроза для його позицій у світі.

На нашу думку, політика Трампа — це серйозний зовнішній виклик, але не фундаментальна загроза для статусу долара. Це, радше, турбулентність на фоні великого, міцного корабля.

У довгостроковій перспективі позиції USD залишаться сильними — доки Америка має:

розвинену економіку,

лідерство в інноваціях,

верховенство права,

найпотужнішу фінансову систему в світі.

Це підтверджується відповідними цифрами і аргументами.

1. Довіра до долара — стратегічна, а не ситуативна:

60% світових резервів центральних банків зберігаються в доларах США.

Більшість глобальної торгівлі — від енергоресурсів до технологій — ведеться саме в доларах.

Великі міжнародні корпорації та інституції орієнтовані на розрахунки в USD, бо це валюта стабільності та ліквідності.

2. Американські фінансові ринки — найглибші у світі:

Ринок облігацій США — найбільший, найліквідніший і найнадійніший.

Коли починаються глобальні кризи, інвестори все одно біжать у долар, бо альтернативи з таким рівнем захищеності немає.

3. У світі немає повноцінного замінника долару:

Євро має сильну позицію, але ЄС часто діє повільно й розрізнено.

Юань — це валюта країни з контролем капіталу і політичними ризиками.

Криптовалюти поки що занадто волатильні й нестабільні.

4. Мита — не новина, а інструмент:

США вже неодноразово використовували тарифи як інструмент тиску — зокрема, при Трампі у 2018–2019 роках.

Але долар залишався стабільним, бо інституції США зберігали довіру.

5. Федеральна резервна система — якір довіри:

ФРС незалежна, прогнозована і має повний арсенал інструментів для реагування.

Поки існує довіра до ФРС і її політики, довіра до долара зберігатиметься.

Те що відбувається у світі на даному етапі, Для України це означає лише одне — зростає зовнішня невизначеність, і нам потрібно бути готовими до турбулентності не лише на валютному ринку, а й у зовнішній торгівлі. Але, повторюсь, це не катастрофа. І українцям не потрібно зараз масово здавати долари чи скуповувати євро. Валютні коливання — нормальне явище, тим більше в умовах глобальних змін.

Моя порада для громадян — зберігайте спокій і пам’ятайте про диверсифікацію. Якщо ви маєте заощадження — не тримайте все в одній валюті. Золоте правило: частина в гривні, частина в доларах, частина — у євро. Це дозволяє знизити ризики та зберегти фінансову стабільність у родинному бюджеті.

Також потрібно врахувати ще деякі правила заощадження:

Ніколи не зберігайте всі заощадження в готівці. Розгляньте банківські рахунки, депозити, ОВДП, страховки.

Якщо маєте великі заощадження — додайте до портфелю золото, нерухомість або фондові інструменти.

Регулярно переглядайте валютну структуру — залежно від змін на ринку.

Для бізнесу — важливо бути гнучкими й адаптивними. Торгові війни між США і Китаєм можуть вплинути на глобальні ланцюги постачання, ціни на сировину, метали та продукти харчування. Українським експортерам варто активно шукати нові ринки, розвивати торгівлю з ЄС, Азією, Африкою, країнами Перської затоки. У цьому контексті надважливу роль відіграє стратегічна підтримка експорту з боку держави.

Світ стрімко змінюється, і в цих змінах ми повинні бачити не лише загрози, а й можливості.

Україна може і має скористатися новим глобальним перерозподілом ролей — через посилення ролі свого бізнесу, фінансової системи, інвестиційної привабливості та економічної дипломатії. Фінансова мудрість — це не «вгадати валюту», а управляти ризиками.

Диверсифікація — це ваш особистий стабілізаційний фонд у часи глобальних зрушень.