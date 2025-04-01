Про «духівника» Трампа

Пастор Марк Бернс, який нещодавно відвідав Київ, в деяких українських ЗМІ представлений як "духівник Трампа" - по аналогії з "духівниками Путіна". Російського єпископа в окупованому Криму Тихона Шевкунова називають таким духівником, але це явне перебільшення. Ще більший нонсенс говорити про те, що у Трампа є духівник, бо ані в релігійних традиціях Трампа ані Бернса немає навіть такого поняття. Крім того, ані Трамп, ані Путін не потребують духівників, тому що вважають себе месіями.

Фото: EPA/UPG Духовний радник Трампа Марк Бернс

Більш помірковані українські ЗМІ називають Бернса "духовним радником" Трампа. Це теж перебільшення. Трамп інколи вдає, що має "духовних радників", бо це подобається багатьом його виборцям, але в дійсності він в таких радниках не має потреби. Це як говорити про "духівника патріарха Кирила" - недавно померлого "старця" Ілія Ноздріна, якого в останні роки тягали на різні заходи на підтримку війни проти України. Бернс як "духовний радник" - це піар-хід, розрахований на кола найбільш фанатичних послідовників Трампа.

Сам Бернс є таким послідовником. Більш того, він здається відданим Трампу більше, ніж Христу. Зокрема, він готовий публічно виправдовувати будь-який нехристиянський або антихристиянський вчинок Трампа, і цим йому корисний.

Значна кількість послідовників Трампа готові вірити кожному слову свого месії, навіть якщо для інших воно є очевидно брехливим. Це явище називається фідеїзмом. І сам Бернс такий фідеїст, і серед послідовників Трампа він підсилює такий фідеїзм. Тому, коли Трамп говорить, наприклад, що це Україна винна у війні, вони заглядають йому в рота і готові повірити у кожне слово. Завдання Бернса не у тому, щоби переконувати Трампа у зворотньому, а щоби переконувати його послідовників вірити кожному слову свого месії.

З одного боку, добре, що Бернс у соцмережах щось позитивне написав про Україну, але це навряд вплине на самого Трампа, чи посіє сумніви у його словах серед віруючих у нього.

Бернс відверто робить те, що в Україні церковники теж інколи роблять, але все ж цього трохи стидаються - йдуть у політику. Пастор з Південної Кароліни пару разів балотувався від цього штата у Конгрес, і всі свої політичні кампанії програвав. При цьому свої політичні виступи він будує на тому, аби клеймити своїх опонентів як "ворогів", а деяких з них навіть пропонує саджати на електричний стілець - зовсім не по-християнськи.

Як і Трампа, Бернса неодноразово ловили на брехні. Наприклад, він брехав про свою освіту і службу в армії. Правда, на відміну від Трампа, він пізніше визнавав, що брехав. Іншими словами, до Києва приїздив такий собі трохи Свирид Петрович Голохвостий.