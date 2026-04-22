Історична перемога майстра. Як 17-річний Дегтяров став чемпіоном Європи з шахів

Що вразило найбільше — це стиль, у якому Роман здобував свої перемоги. Наприклад, в останніх чотирьох турах українець набрав 3,5 очка з 4. Загалом українець випередив 35 представників України, зокрема й рейтинг-фаворита турніру Ігоря Коваленка, уже легендарного Василя Іванчука й юну зірку гри Ігоря Самунєнкова .

У шахах доволі нечасто трапляються події, яких не може передбачити ніхто. Наприклад, фантастичний злет Михайла Таля наприкінці п’ятдесятих років. Може, не такого масштабу, проте досить наближеною до цього стала сенсаційна перемога 17-річного харків’янина Романа Дегтярьова на європейському форумі в Катовіце, Польща. Роман, який стартував 126-м за рейтингом, обігнав понад сто гросмейстерів, набрав 9 очок з 11 і фінішував на чистому першому місці.

Український шахіст Роман Дегтярьов якісно розпочав із самого початку, здобувши три перемоги поспіль. Однак ніхто не очікував, що харків’янин лише розганявся.По ходу турніру він зазнав лише однієї поразки… Окремо варто сказати про чотири тури, які й визначили чемпіона, у яких Роман і показав, хто є хто.

Фото: eicc2026.eu Роман Дегтярьов під час виступу на Чемпіонаті Європи з шахів

Першою його жертвою на фініші став італієць Лоренцо Лодічі. У французькому захисті наш шахіст білими розвинув сильну атаку на короля суперника. Блискучою жертвою коня Дегтярьов зруйнував захисні бастіони чорних, а потім сплів матову сітку навколо короля суперника.

Наступного дня чорними він грав зі своїм ровесником — одним із наймолодших гросмейстерів світу Едізом Гюрелем з Туреччини. Залізною рукою харків’янин привів партію до нічиєї, не давши своєму супернику жодних шансів на отримання переваги. Наступного дня українець знову отримав чорні фігури. Проти французького гросмейстера Максима Лагарда на 5-му ході Роман обрав ризиковану, проте дуже перспективну жертву пішака. Її доволі часто застосовував раніше Левон Аронян. Щоправда, білі могли піти на 16-му ході на повторення позиції.

Фото: eicc2026.eu Дегтярьов із кубком чемпіона Європи

Максим, який мав майже на 170 пунктів кращий рейтинг за Романа, а також зайвого пішака, звісно, намагався грати на виграш і помилився на 24-му ході… Українець завдав білим нищівного удару, після чого перемога чорних стала справою техніки.

В останньому раунді Дегтярьов білими грав проти досвідченого іспанця Антона Давида. Той обрав іспанську партію. Довгий час гра йшла зі змінним успіхом. Але після того, як чорні відмовилися забрати пішака суперника та ще й зробили помилковий 29-й хід, ініціативу повністю захопив Роман. Заключну частину партії він провів бездоганно. На 42-му ході іспанець склав зброю.

Фото: e2e4.org.ua Роман Дегтярьов у дитинстві

Отож, кілька слів про нового чемпіона Європи. Роман почав грати в шахи у 5 років. Навчив його грати батько, причому ще й для того, щоб він міг за шахівницею мати баталії зі своєю сестрою Софією, якій на ту пору було 8 років. Треба зауважити, що і батько, і сестра — першорозрядники. У 2024 році Роман Дегтярьов став чемпіоном України.

Фото: eicc2026.eu Дегтярьов на п'єдесталі

Але повернімося до Катовіце. Місця з другого по четверте поділили азербайджанські гросмейстери Ніхат Аббасов, Айдин Сулейманлі та Махаммад Мурадлі — по 8,5 очка з 11. Перші двоє стали срібним та бронзовим призерами. Серед українських шахістів, окрім чемпіона, до Кубка світу потрапив Антон Коробов — 8 очок і якраз 20-те місце. На жаль, трохи не дотягнули Василь Іванчук, Ігор Самунєнков, Ігор Коваленко та Святослав Базакуца, у яких по 7,5 очка. Анастасія Гнатишин має в активі 5 очок, а Божена Піддубна — 4,5.