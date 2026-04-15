Гросмейстер з Узбекистану виграв Турнір претендентів і змагатиметься за шахову корону

20-річний представник Узбекистану Жавохір Сіндаров за тур до кінця змагань став переможцем шахового Турніру претендентів, який визначив учасника матчу за світову шахову корону.

Як пише The Guardian, на Кіпрі гросмейстер став недосяжним для суперників, набравши 9,5 балів після нічиєї з нідерландцем Анішем Гірі, який єдиний зберігав шанси наздогнати Сіндарова.

Узбек не програв на турнірі жодної партії і може стати найуспішнішим шахістом в історії нинішнього формату, якщо у середу також завершить заключний матч бодай унічию.

Восени цього року Сіндаров, який став наймолодшим переможцем Кубка світу з шахів, зійдеться у протистоянні з Гукешем Доммараджу з Індії за звання чемпіона світу.