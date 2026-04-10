"Шахтар" розгромив "АЗ" у Лізі конференцій: на матчі вперше за 12 років був Ахметов

Президент "гірників" не відвідував ігри з часів Донбас-арени, але обрав хороший момент, щоб повернутися.

Шахтар - АЗ 3:0
Фото: EPA/UPG

Донецький "Шахтар" зробив вагому заявку на прохід у півфінал Ліги конференцій, розбивши нідерландський "АЗ" в умовно домашньому матчі у Кракові.

Несподіванкою стала присутність на трибунах президента "гірників" Ріната Ахметова, який прибув у Краків з Бухареста після прощання з Мірчею Луческу. Власник клубу не відвідував матчі особисто з 2014 року, коли донеччани востаннє зіграли на Донбас-арені. 

У пам'ять про румунського коуча і на очах у президента підопічні Арди Турана просто не мали права не перемогти. Але мотивація зробила свою справу лише по перерві після сухого першого тайму.

"Шахтарю" для оформлення розгрому вистачило 11 хвилин. Спершу прекрасний удар з-за меж штрафного вдався Педріньо. Згодом Аліссон після навісу від кутового прапорця добре розібрався в серії рикошетів і спрямував м'яча у сітку. А вже за кілька миттєвостей оформив дубль, знущаючись над обороною нідерландців, які явно опинилися у глибокому нокдауні.

3:0 у підсумку - одна з найкращих ігор "Шахтаря" за останні роки у єврокубках і впевнений крок назустріч півфіналам Ліги конференцій. 

