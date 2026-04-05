Українська тенісистка Стародубцева вперше в кар'єрі стала призеркою турніру WTA

У фіналі вона програла американці Джессіці Пегулі. 

Юлія Стародубцева
Фото: EPA/UPG

У Чарльстоні (США) завершився грунтовий турнір Жіночої тенісної асоціації (WTA 500) Credit One Charleston Open із призовим фондом $2,3 млн. Українська тенісистка Юлія Стародубцева програла у фіналі американці Джессіці Пегулі. 

Про це повідомляє Spot.ua.

За свої виступи Юлія заробила $218 225 та 325 очок. Для Юлії це був перший вирішальний поєдинок на рівні Туру.

Пегула, яка захистила минулорічний трофей Чарльстона, забрала чек на $354 345. 

Крім Стародубцевої, Україну в Чарльстоні також представили Даяна Ястремська та Олександра Олійникова. Ястремська дісталася до другого раунду (поразка Белінді Бенчич). Призові Даяни склали $17 230. Олійникова завершила виступи у першому ж колі (поразка Поліні Кудерметовій) – Олександра заробила $13 830.

﻿
