Ла Ліга: «Реал» з Луніним поступився «Мальорці»

Мбаппе під час матчу

«Реал» на чужому полі програв «Мальорці» (1:2) у 30-му тур іспанської Ла Ліги.

Першими в матчі відзначилися саме футболісти «Мальорки»: Морланес отримав пас у штрафному суперника й сильно пробив по воротах.

«Реал» відігрався на 88-й хвилині: Мілітао відгукнувся на подачу Александра-Арнольда з кутового й головою відправив м’яч у ворота. Долю матчу вирішив форвард «Мальорки» Мурікі. Він опинився перед воротами мадридців і завдав удару під поперечину.

Український голкіпер вершкових Андрій Лунін відіграв повний матч.

Поразка завадила підопічним Арбелоа наблизитися до «Барселони» в турнірній таблиці Ла Ліги. В активі бланкос 69 очок після 30-ти матчів. «Мальорка» натомість змогла покинути зону вильоту, піднявшись на 17-ту сходинку з 31-м пунктом.

Нагадаємо, сьогодні, 4 квітня, «Барселона» зіграє з «Атлетико» в 30-му турі Ла Ліги. Старт матчу – о 22:00 за Києвом.