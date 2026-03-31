Останній матч Сергія Реброва

В якому стані збірна України підходить до матчу проти Албанії, чому Сергій Ребров уже втратив команду й кого не вистачає збірній? Читайте в прев’ю матчу на LB.ua.

Відставки за власним бажанням після ганебного півфіналу зі Швецією не було, відповідного рішення з боку УАФ — теж. У такій ситуації є два варіанти: або Сергію Станіславовичу запропонують нову угоду, або контракт Реброва, розрахований до завершення Чемпіонату світу з футболу, завершиться. У випадку першого сценарію просто отримаємо нового тренера, якщо ні — отримаємо до тренера ще й нового президента Української асоціації футболу…

Збірну України на цей матч, який не має турнірного значення, готує Сергій Ребров. Для нього, до слова, цей поєдинок є вкрай важливим. Щонайменше, він заявив про це в рамках передматчевої пресконференції. Українського вболівальника ж більше турбує не поєдинок, а статус Сергія Станіславовича, в якому він підходить до контрольного матчу в Іспанії.

Сьогодні, 31 березня, національна збірна України зустрінеться з Албанією в товариському поєдинку. Регламент ФІФА передбачає, що збірні, які потрапили у плей-оф відбору до Чемпіонату світу з футболу, повинні зіграти два поєдинки в рамках березневого збору на міжнародні матчі. Команди, які перемогли в півфіналах, розіграють путівку на світову першість в очному матчі, натомість дві збірні-невдахи зустрінуться між собою. Саме тому збірна України, яка фактично без боротьби поступилася команді Швеції, зіграє з албанцями. Ті, своєю чергою, програли полякам в іншому півфіналі.

Веселий цвинтар, або важливий товариський матч

Поєдинок проти Албанії — товариський. Це все, що потрібно про нього знати. Від його результату нічого не зміниться, адже обидві збірні — українська й албанська — не виконали план на відбір до Чемпіонату світу, тож разом дивитимуться турнір удома. А матч між ними — це спосіб урівноважити всіх гравців, які поїхали до лав своїх національних команд у березні. Бо ж несправедливо буде, якщо польські футболісти зіграють два поєдинки (півфінал і фінал) й приїдуть до клубів втомленими, а українці, наприклад, — один. Отож.

Складно сказати, хто підійде до матчу в кращих кондиціях, адже обидві команди засмучені через поразку п’ять днів тому. Різниця лише в тому, що албанці можуть собою пишатися: вони перемагали до 63-ї хвилини зустрічі, загалом були конкурентними. Суті це не змінює, але хоч перед собою не соромно.

Ніхто з футболістів Албанії після того матчу не дякував уболівальникам, що «додивилися це ганьбище», як Віталій Миколенко після шведів, ніхто не вибачався за погану гру, як Георгій Судаков після провального виступу. Албанці програли, але потреби посипати голову попелом немає. Це відчувається зі слів головного тренера команди Сілвіньйо перед грою.

«Виходити на поле після таких поєдинків, як проти Польщі, завжди непросто. Коли ти готуєшся, знаходишся на піку своїх можливостей і зазнаєш поразки в матчі всього життя», — сказав він.

Порівняйте з Сергієм Станіславовичем.

«Дивіться, я вважаю, що ми грали проти сильної збірної. Я вважаю, що навіть попри те, що у Швеції не було декількох провідних гравців, вони можуть замінити своїх футболістів, тому що майже жодного гравця немає з національної першості. Ми намагалися створити моменти, але, як я казав, дуже важко грати, коли ти пропускаєш на початку зустрічі — і першого тайму, і другого. Тому, на жаль, ми програли цю гру», — так український тренер пояснив причину поразки в матчі зі шведами на пресконференції…

Водночас коуч України запевнив, що поєдинок з Албанією — це не просто товариський матч.

«Дуже важливо розуміти, що це не товариська гра, а гра після програшу. Треба показувати зовсім інший рівень гри. У нас дуже молода команда, але молода команда — це не значить, що вона не має відповідальності. Гравці, які вийдуть завтра, повинні битися за Україну — і за себе, і за наші очі», — наголосив Ребров, який не наважився піти з посади ще п’ять днів тому… Цікаво, що свої очі він якраз не ховає, на відміну від підопічних, які фактично просять про зміни і не вважають тренера своїм.

Ребров втратив контроль

«Моє діло — приїжджати сюди і віддаватися на 100%. Хто буде тренером — мені без різниці. Моя задача — приїжджати сюди і кожен день віддаватися. Це зараз сказав тренер, це сказав президент УАФ — що кожен день ти маєш віддавати всього себе цій збірній», — так на питання про долю Сергія Реброва в збірній відповів Віталій Миколенко для ютуб-каналу «Трендець».

Далі треба про щось говорити? На Реброва не просто байдуже — з нього ще й сміються… Чи як зрозуміти слова Романа Яремчука про вічно молоду команду збірної України? Це, до речі, ледь не улюблене виправдання Сергія Станіславовича після поразок.

«Як я чув, сказали, що у нас зараз наймолодша команда в Європі. Напевно, готують на майбутнє. Це був мій останній шанс потрапити на чемпіонат світу. Що можу сказати? Соромно. Ганьба», — сказав Яремчук після гри. Резонує з безбарвними словами Сергія Станіславовича про те, що ми хотіли, але не змогли.

У такій ситуації, коли здається, що всі проти тебе, тренеру потрібен футболіст, який здатен заспокоїти роздягальню, якому повірять. Однак такого футболіста Ребров до лав збірної не викликав.

Ясно, що мова про Андрія Ярмоленка. Другий найкращий бомбардир в історії збірної України виявився непотрібним Сергію Реброву, бо на позицію футболіста є велика конкуренція. Загалом Андрій ще й на початку розіграшу нового сезону УПЛ не грав. Пів року тому…

«Чому Ярмоленка немає у збірній? Тому що ми маємо дуже велику конкуренцію на його позиції. На початку чемпіонату Андрій взагалі не грав. Нині він забиває і дуже задоволений цим. Бажаю, щоб він якнайкраще закінчив сезон без травм», — сказав головний тренер збірної України.

Дружба не понад усе

Варто розуміти, що у випадку перемоги Сергію Реброву швидше за все навіть не ставили б питання про Ярмоленка. Натомість, коли команду возять по газону, а біля лінії поля тренер не виглядає лідером, таку людину шукають деінде.

Цікаво, що лідера шукають не лише вболівальники, а й гравці.

«Я згоден, що зміна поколінь іде. Але рік тому у нас були матчі з Бельгією, коли Ярмоленко, Степаненко були лідерами, з якими… Знаєш, коли ти десь не добігаєш на тренуванні — не те що в грі, а на тренуванні, — то ти розумієш, що цей погляд десь уже дивиться на тебе. Ти не міг цього допустити, щоб хтось не добіг, бо людина подивиться на тебе — і ти все зрозумієш», — сказав після поразки шведам Миколенко. Схожу заяву зробив і Яремчук.

Очевидно, хлопці не вважають Реброва лідером, ба більше — не вважають своїм. Інакше пояснити їхні заяви не можна.

Аналізувати слова футболістів першочергово повинен Андрій Шевченко — президент Української асоціації футболу. Він стоїть за призначенням Реброва на посаду тренера збірної й розділяє з ним відповідальність за результат команди. Хоча б задля збереження своєї посади, саме Андрію Миколайовичу звільняти свого друга Сергія Реброва, який, як бачимо, не налаштований йти сам. Бо ж у нього ще один «дуже важливий» матч. Сподіваємося, останній матч Реброва на чолі збірної України з футболу.