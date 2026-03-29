​УАФ та Шведський футбольний союз підписали меморандум про співпрацю

Українська асоціація з футболу та Шведський футбольний союз підписали меморандум про співпрацю, який закладає основу для стратегічного партнерства між організаціями.

Про це повідомила пресслужба УАФ у Telegram.

"Документ передбачає розвиток обміну знаннями, досвідом і ресурсами у широкому спектрі напрямів – від розвитку масового, жіночого та адаптивного футболу до освіти тренерів, арбітражу, цифрових інновацій, інфраструктури та спортивної науки", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що меморандум відкриває можливості для спільних турнірів, навчальних програм, благодійних проєктів і проведення товариських матчів між національними командами.

Як повідомлялося, 27 березня збірна України з футболу програла Швеції, і тому не їде на Чемпіонат світу.