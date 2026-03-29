Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
"Мадяр" відповів Садовому, який має "багато питань" через дрони в Львові: не збили всього 3% (оновлено)
"Мадяр" відповів Садовому, який має "багато питань" через дрони в Львові: не збили всього 3% (оновлено)
Мерц більше не бачить потреби постачати Україні крилаті ракети "Таурус"
Мерц більше не бачить потреби постачати Україні крилаті ракети "Таурус"
Гра в імітацію. Експеримент зі статтею про вигадану республіку в науковому журналі і проблема смітникових видань в Україні
Гра в імітацію. Експеримент зі статтею про вигадану республіку в науковому журналі і проблема смітникових видань в Україні
Скринінг 40+: що може показати обстеження і що далі. Пояснюють терапевт і ендокринолог
Скринінг 40+: що може показати обстеження і що далі. Пояснюють терапевт і ендокринолог
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Держетнополітики висунуло вимогу Голосіївському монастирю УПЦ розірвати зв’язки з Москвою
Держетнополітики висунуло вимогу Голосіївському монастирю УПЦ розірвати зв’язки з Москвою
Горіть, як Усть-Луга
Горіть, як Усть-Луга
​УАФ та Шведський футбольний союз підписали меморандум про співпрацю

Документ передбачає розвиток обміну знаннями, досвідом і ресурсами у широкому спектрі напрямів.

Фото: УАФ

Українська асоціація з футболу та Шведський футбольний союз підписали меморандум про співпрацю, який закладає основу для стратегічного партнерства між організаціями.

Про це повідомила пресслужба УАФ у Telegram.

"Документ передбачає розвиток обміну знаннями, досвідом і ресурсами у широкому спектрі напрямів – від розвитку масового, жіночого та адаптивного футболу до освіти тренерів, арбітражу, цифрових інновацій, інфраструктури та спортивної науки", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що меморандум відкриває можливості для спільних турнірів, навчальних програм, благодійних проєктів і проведення товариських матчів між національними командами.

Як повідомлялося, 27 березня збірна України з футболу програла Швеції, і тому не їде на Чемпіонат світу. 

Читайте також
