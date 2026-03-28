Перший спортсмен-мільярдер Тайгер Вудс заарештований за нетверезе керування

Відомий американський гравець у гольф, один з найбагатших спортсменів світу Тайгер Вудс потрапив за ґрати у Флориді через звинувачення у вживанні алкоголю перед тим, як сісти за кермо.

Як пише Reuters, поліція отримала виклик на місце ДТП за участю Вудса. Тривалий час не було відомо, що саме сталося з гольфістом. З'явилися навіть спекуляції щодо його загибелі в аварії.

Проте згодом з'ясувалося, що спортсмен живий, неушкоджений і був затриманий правоохоронцями. Під час обгону вантажівки на високій швидкості Вудс спершу врізався у бік іншого транспортного засобу, а потім ще й перекинув своє авто на бік.

Тест, проведений на місці, не виявив слідів алкоголю в організмі Вудса. Але його відмова здати аналізи для більше детального вивчення спричинила арешт.

Гольфіст, який свого часу став першим в історії спорту мільярдером, вже потрапляв у неприємні ситуації на дорозі. У 2021 році внаслідок аварії він зазнав кількох переломів ноги, а поліція тоді не змогла довести, що він перебував під впливом речовин.