Горіть, як Усть-Луга
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Самотність Патріарха. Як і чим запам’ятається Філарет Денисенко
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
Скринінг 40+: що може показати обстеження і що далі. Пояснюють терапевт і ендокринолог
"Мадяр" відповів Садовому, який має "багато питань" через дрони в Львові: не збили всього 3% (оновлено)
Держетнополітики висунуло вимогу Голосіївському монастирю УПЦ розірвати зв’язки з Москвою
Мерц більше не бачить потреби постачати Україні крилаті ракети "Таурус"
Перший спортсмен-мільярдер Тайгер Вудс заарештований за нетверезе керування

Спершу стало відомо про ДТП за участю гольфіста, а згодом поліція розповіла про арешт.

Тайгер Вудс і Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Відомий американський гравець у гольф, один з найбагатших спортсменів світу Тайгер Вудс потрапив за ґрати у Флориді через звинувачення у вживанні алкоголю перед тим, як сісти за кермо.

Як пише Reuters, поліція отримала виклик на місце ДТП за участю Вудса. Тривалий час не було відомо, що саме сталося з гольфістом. З'явилися навіть спекуляції щодо його загибелі в аварії.

Проте згодом з'ясувалося, що спортсмен живий, неушкоджений і був затриманий правоохоронцями. Під час обгону вантажівки на високій швидкості Вудс спершу врізався у бік іншого транспортного засобу, а потім ще й перекинув своє авто на бік. 

Тест, проведений на місці, не виявив слідів алкоголю в організмі Вудса. Але його відмова здати аналізи для більше детального вивчення спричинила арешт. 

Гольфіст, який свого часу став першим в історії спорту мільярдером, вже потрапляв у неприємні ситуації на дорозі. У 2021 році внаслідок аварії він зазнав кількох переломів ноги, а поліція тоді не змогла довести, що він перебував під впливом речовин. 

