США попередили союзників про можливі затримки постачання зброї Україні через війну в Ірані

Адміністрація Дональда Трампа почала офіційно попереджати партнерів, що постачання американського озброєння в Україну можуть перервати найближчими місяцями, пише Politico.

Причиною називають рішення Пентагону надати пріоритет військовим потребам у війні з Іраном. Державний департамент поінформував союзників про можливі збої в доставці боєприпасів, зокрема, ракет-перехоплювачів до систем ППО Patriot.

Це питання стало однією з ключових тем обговорення держсекретаря Марка Рубіо з лідерами G7 на зустрічі 27 березня.

Побоювання викликані ініціативою PURL, відповідно до якої союзники закуповують зброю у США для потреб Києва. Попри те, що деякі держави вже отримали запевнення, що поточні партії не перенаправлялися, дипломати наголошують: це не гарантує стабільності постачань у майбутньому.

Водночас у НАТО намагаються заспокоїти партнерів. Генсек Марк Рютте та речниця Альянсу Еллісон Харт підкреслили, що наразі вся оплачена зброя продовжує надходити в Україну. Речниця Білого дому Керолайн Лівітт також додала, що військові США «дуже близькі» до досягнення своїх цілей в Ірані, що може зменшити навантаження на склади. Проте дипломати застерігають: будь-яке відхилення від домовленостей щодо PURL буде «неприйнятним» і може мати катастрофічні наслідки для обороноздатності України.