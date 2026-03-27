США попередили союзників про можливі затримки постачання зброї Україні через війну в Ірані

Адміністрація Дональда Трампа почала офіційно попереджати партнерів, що постачання американського озброєння в Україну можуть перервати найближчими місяцями, пише Politico.
Причиною називають рішення Пентагону надати пріоритет військовим потребам у війні з Іраном. Державний департамент поінформував союзників про можливі збої в доставці боєприпасів, зокрема, ракет-перехоплювачів до систем ППО Patriot.
Це питання стало однією з ключових тем обговорення держсекретаря Марка Рубіо з лідерами G7 на зустрічі 27 березня.
Побоювання викликані ініціативою PURL, відповідно до якої союзники закуповують зброю у США для потреб Києва. Попри те, що деякі держави вже отримали запевнення, що поточні партії не перенаправлялися, дипломати наголошують: це не гарантує стабільності постачань у майбутньому.
Водночас у НАТО намагаються заспокоїти партнерів. Генсек Марк Рютте та речниця Альянсу Еллісон Харт підкреслили, що наразі вся оплачена зброя продовжує надходити в Україну. Речниця Білого дому Керолайн Лівітт також додала, що військові США «дуже близькі» до досягнення своїх цілей в Ірані, що може зменшити навантаження на склади. Проте дипломати застерігають: будь-яке відхилення від домовленостей щодо PURL буде «неприйнятним» і може мати катастрофічні наслідки для обороноздатності України.
- Раніше медіа писали, що Пентагон розглядає можливість перенаправлення зброї, призначеної для України, на Близький Схід, оскільки війна з Іраном виснажує запаси деяких ключових боєприпасів США. Остаточного рішення ще немає.
- Згодом генсек НАТО Марк Рютте заявив, що критично важливе військове обладнання все ще постачається в Україну.
- Президент США Дональд Трамп 26 березня сказав, що Штати потенційно розглядають можливість переспрямування частини боєприпасів та систем ППО, які призначалися для України, на Близький Схід.
- Під час відкритого засідання Кабінету міністрів Трамп сказав, що його держава робить такі перенаправлення постійно.