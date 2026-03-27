Поліція Словаччини розпочала перевірку щодо Фіцо у справі про державну зраду

Словацька поліція підтвердила, що Управління по боротьбі з організованою злочинністю розглядає заяву проти прем'єр-міністра Роберта Фіцо, якого звинувачують у державній зраді, передає видання Dennik N.

Подання місяць тому направив голова опозиційної партії SaS Браніслав Грелінг. Головним приводом для звинувачення у державній зраді стало рішення Фіцо зупинити аварійні поставки електроенергії в Україну.

Наразі правоохоронці вивчають зміст заяви, щоб встановити, чи містять наведені факти склад злочину.

Окрім державної зради, Грелінг закидає прем’єру зловживання повноваженнями публічної особи, негуманність, порушення обов’язків під час управління чужим майном і навіть причетність до терористичного акту.

За словами лідера SaS, заяву підтримали не лише його колеги по партії, а й понад 13 тисяч громадян Угорщини. Опозиція вважає, що припинення енергетичної допомоги Україні в умовах війни шкодить інтересам не лише сусідньої держави, а й безпеці самої Словаччини.