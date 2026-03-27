Поліція Словаччини розпочала перевірку щодо Фіцо у справі про державну зраду

Словацька поліція підтвердила, що Управління по боротьбі з організованою злочинністю розглядає заяву проти прем'єр-міністра Роберта Фіцо, якого звинувачують у державній зраді, передає видання Dennik N.
Подання місяць тому направив голова опозиційної партії SaS Браніслав Грелінг. Головним приводом для звинувачення у державній зраді стало рішення Фіцо зупинити аварійні поставки електроенергії в Україну.
Наразі правоохоронці вивчають зміст заяви, щоб встановити, чи містять наведені факти склад злочину.
Окрім державної зради, Грелінг закидає прем’єру зловживання повноваженнями публічної особи, негуманність, порушення обов’язків під час управління чужим майном і навіть причетність до терористичного акту.
За словами лідера SaS, заяву підтримали не лише його колеги по партії, а й понад 13 тисяч громадян Угорщини. Опозиція вважає, що припинення енергетичної допомоги Україні в умовах війни шкодить інтересам не лише сусідньої держави, а й безпеці самої Словаччини.
- Цього місяця НЕК "Укренерго" отримала офіційний лист від словацького оператора системи передачі електроенергії SEPS щодо одностороннього припинення Договору про взаємне надання аварійної допомоги.
- У компанії зазначили, що рішення словацького оператора надійшло після низки публічних заяв у лютому та березні. Водночас причини такого кроку керівництво SEPS у листі не пояснило.
- В Укренерго наголосили, що українська сторона не допускала порушень умов договору та діяла відповідно до норм європейського енергетичного законодавства і принципів добросусідства.
- Перед тим Фіцо заявляв, що рішення пов’язане із припиненням постачання нафти через нафтопровід "Дружба".