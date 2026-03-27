Сибіга закликає країни "Великої сімки" збільшити тиск на Росію

Україна розраховує на тимчасовість послаблення санкцій проти РФ і їх швидке скасування.

Андрій Сибіга під час зустрічі G7 у Франції

Нинішній момент критично важливий для посилення тиску на РФ, і Україна вже активно діє у цьому напрямку.

Про це під час сесії “Підтримка України” із міністрами закордонних справ держав "Групи семи" у Франції заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, пише МЗС України.

Сибіга поінформував партнерів про ситуацію на фронті після найскладнішої зими в історії країни, відзначивши зростання російських втрат та успішні українські операції з повернення контролю над територіями.

За його словами, українська система ППО перехоплює близько 90% цілей, а Росія щомісяця втрачає понад 30 тисяч своїх військових та більше територій, ніж захоплює.

“Ми увійшли у фазу, коли російський зимовий терор зазнав поразки. Подальше погіршення позицій Росії на полі бою, у суспільстві та економіці може примусити Москву завершити війну”, – наголосив глава МЗС.

Він підкреслив, що будь-які спроби послабити тиск на РФ є контрпродуктивними, а Україна розраховує на тимчасовість таких ініціатив і їх швидке скасування. Сибіга зазначив, що удари вглиб території Росії лише посилюватимуться, і справедливо, щоб війна “поверталася туди, звідки прийшла”.

Особливу увагу міністр звернув на необхідність ефективного впровадження ініціативи PURL, якнайшвидшого розблокування пакета підтримки ЄС у 90 млрд євро, визначеності щодо членства України в ЄС та чітких, юридично зобов’язуючих гарантій безпеки, включно з присутністю союзників на військовому рівні за підтримки США.