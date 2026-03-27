FT: ОАЕ готові взяти участь у розблокуванні Ормузької протоки

Об’єднані Арабські Емірати повідомили союзникам, що готові взяти участь у багатонаціональній морській місії, покликаній відновити судноплавство через Ормузьку протоку, і водночас лобіюють створення коаліції для забезпечення проходу суден через цей ключовий водний шлях Перської затоки.

Про це пише видання Financial Times із посиланням на джерела.

За словами трьох співрозмовників, ОАЕ повідомили США та інші західні країни про готовність долучитися до такої місії. Двоє з них зазначили, що Абу-Дабі готове направити власний флот.

«Основна мета – створити якомога ширшу міжнародну коаліцію. Йдеться не про війну з Іраном. Іран фактично оголосив війну світовій економіці, і на це потрібно реагувати», – сказав один зі співрозмовників.

ОАЕ також працюють разом із Бахрейном над резолюцією Ради Безпеки ООН, яка надала б мандат майбутній місії, хоча Росія та Китай можуть виступити проти.

ОАЕ, які мають відносно невеликий, але сучасний флот, намагаються залучити десятки країн до створення «Сил безпеки Ормузу», які б захищали протоку від іранських атак і супроводжували судна, усуваючи блокування, що підтримує високі ціни на нафту та порушує ланцюги постачання.

Старший міністр ОАЕ Султан аль-Джабер, який обговорював це питання з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом у Вашингтоні, заявив, що «Іран тримає Ормузьку протоку в заручниках, і кожна країна платить за це».

Союзники США по НАТО поки що неохоче підтримують ініціативу Трампа щодо супроводу суден, попри його заклики до цього.

За словами джерел, Бахрейн є єдиною іншою країною Перської затоки, яка наразі підтримує план, але ОАЕ сподіваються заручитися підтримкою Саудівської Аравії та інших партнерів. ОАЕ готові повноцінно долучитися до будь-якої багатонаціональної місії.

Жорсткіша позиція Абу-Дабі вирізняється від інших п’яти держав регіону. ОАЕ та Бахрейн були єдиними країнами Перської затоки, які підписали спільну заяву із західними державами, засудивши атаки Ірану на торговельні судна та фактичне закриття протоки.

Інші країни регіону також обурені діями Ірану, особливо після спроб переконати Трампа не починати війну та заяв, що їхні території не будуть використані для атак на Ісламську Республіку. Водночас єдності в реакції немає.

Регіональні чиновники та аналітики вважають, що Іран має мало стимулів відкривати протоку, оскільки розглядає її як ключовий важіль впливу у війні.

Країни регіону також можуть прискорити плани зі створення трубопроводів і залізничної інфраструктури для транспортування енергоресурсів суходолом до Оману або Середземного моря.

Оман, єдина держава Перської затоки, яка відкрито критикувала рішення США та Ізраїлю розпочати війну, заявив, що «інтенсивно працює» над забезпеченням безпечного проходу через Ормузьку протоку.