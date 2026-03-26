Рубіо заявив про «прогрес» у переговорах з Іраном

Державний секретар США Марко Рубіо повідомив про позитивні зрушення в переговорному процесі з Іраном, передає CNN.

Перед вильотом на зустріч міністрів закордонних справ країн «Групи семи» у Франції Рубіо зазначив, що сторони досягли певного «конкретного прогресу», хоча й відмовився розкривати деталі обговорень. Держсекретар назвав переговори «неперервним і мінливим процесом», у якому залучені країни-посередники.

На відкритому засіданні кабінету міністрів президента Дональда Трампа спеціальний представник Стів Віткофф підтвердив, що дипломатичні канали зв'язку з Іраном підтримують через Пакистан.

Коментуючи ситуацію з блокадою Ормузької протоки, Рубіо наголосив, що в інтересах інших країн G7 допомогти у відновленні навігації, оскільки вони значно більше залежать від постачання палива з цього регіону, ніж Сполучені Штати.