Рубіо заявив про «прогрес» у переговорах з Іраном

Державний секретар США Марко Рубіо повідомив про позитивні зрушення в переговорному процесі з Іраном, передає CNN.
Перед вильотом на зустріч міністрів закордонних справ країн «Групи семи» у Франції Рубіо зазначив, що сторони досягли певного «конкретного прогресу», хоча й відмовився розкривати деталі обговорень. Держсекретар назвав переговори «неперервним і мінливим процесом», у якому залучені країни-посередники.
На відкритому засіданні кабінету міністрів президента Дональда Трампа спеціальний представник Стів Віткофф підтвердив, що дипломатичні канали зв'язку з Іраном підтримують через Пакистан.
Коментуючи ситуацію з блокадою Ормузької протоки, Рубіо наголосив, що в інтересах інших країн G7 допомогти у відновленні навігації, оскільки вони значно більше залежать від постачання палива з цього регіону, ніж Сполучені Штати.
- Операція Ізраїлю і США проти Ірану триває з 28 лютого. Ізраїль також атакує Ліван, де діє угруповання «Хезболла». КВІР у відповідь на операцію атакує Ізраїль і країни Перської затоки, зокрема, американські військові бази та енергетику цих країн.
- Бойові дії на Близькому Сході спричинили паливну кризу: через атаки одразу декілька нафто-газових об’єктів призупинили роботу, а найважливіший морський шлях постачань нафти – Ормузька протока – заблокований іранцями.
- Трамп 22 березня висунув Ірану ультиматум із вимогою розблокувати її. В інакшому випадку він погрожує знищити всі електростанції Ірану.
- Президент США також наполягає, що перемовини з Іраном тривають. Іран це заперечує, але американський лідер вважає, що відповідні заяви іранці роблять, бо бояться розправи. А також він повідомив, що Тегеран прагне укласти угоду.