Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
"Мадяр" відповів Садовому, який має "багато питань" через дрони в Львові: не збили всього 3% (оновлено)
"Мадяр" відповів Садовому, який має "багато питань" через дрони в Львові: не збили всього 3% (оновлено)
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Самотність Патріарха. Як і чим запам’ятається Філарет Денисенко
Самотність Патріарха. Як і чим запам’ятається Філарет Денисенко
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Рубіо заявив про «прогрес» у переговорах з Іраном

Він відмовився розкривати деталі обговорень.

державний секретар США Марко Рубіо
Фото: EPA/UPG

Державний секретар США Марко Рубіо повідомив про позитивні зрушення в переговорному процесі з Іраном, передає CNN

Перед вильотом на зустріч міністрів закордонних справ країн «Групи семи» у Франції Рубіо зазначив, що сторони досягли певного «конкретного прогресу», хоча й відмовився розкривати деталі обговорень. Держсекретар назвав переговори «неперервним і мінливим процесом», у якому залучені країни-посередники.

На відкритому засіданні кабінету міністрів президента Дональда Трампа спеціальний представник Стів Віткофф підтвердив, що дипломатичні канали зв'язку з Іраном підтримують через Пакистан. 

Коментуючи ситуацію з блокадою Ормузької протоки, Рубіо наголосив, що в інтересах інших країн G7 допомогти у відновленні навігації, оскільки вони значно більше залежать від постачання палива з цього регіону, ніж Сполучені Штати.

  • Операція Ізраїлю і США проти Ірану триває з 28 лютого. Ізраїль також атакує Ліван, де діє угруповання «Хезболла». КВІР у відповідь на операцію атакує Ізраїль і країни Перської затоки, зокрема, американські військові бази та енергетику цих країн.
  • Бойові дії на Близькому Сході спричинили паливну кризу: через атаки одразу декілька нафто-газових об’єктів призупинили роботу, а найважливіший морський шлях постачань нафти – Ормузька протока – заблокований іранцями.
  • Трамп 22 березня висунув Ірану ультиматум із вимогою розблокувати її. В інакшому випадку він погрожує знищити всі електростанції Ірану.
  • Президент США також наполягає, що перемовини з Іраном тривають. Іран це заперечує, але американський лідер вважає, що відповідні заяви іранці роблять, бо бояться розправи. А також він повідомив, що Тегеран прагне укласти угоду.
Читайте також
