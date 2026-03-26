Туреччина та Азербайджан розпочали спільні військові навчання "Непохитне братерство-2026"

У квітні цього року в Карсі заплановані ще одні навчання. 

На сході Туреччини розпочалися спільні з Азербайджаном військові навчання "Непохитне братерство-2026". Ще одні проведуть у квітні.

Про це сьогодні повідомило Міністерство національної оборони Туреччини, передає Укрінформ

"Комп'ютеризовані командно-штабні навчання "Непохитне братерство-2026" між Туреччиною та Азербайджаном розпочалися сьогодні 26 березня в районі Сарикамиш і триватимуть до 1 квітня", - йдеться в повідомленні.

Провінція Карс, де проводяться навчання, розташована на сході Туреччини та межує з Вірменією.

Крім того, у квітні цього року в Карсі заплановані ще одні спільні навчання Туреччини та Азербайджану - "Гейдар Алієв". Вони передбачатимуть бойові стрільби у форматі батальйонної тактичної групи.

У Міноборони Туреччини наголосили, що такі навчання спрямовані "на підвищення взаємосумісності збройних сил союзних держав і зміцнення регіональної безпеки".

