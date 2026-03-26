ЄС почав розслідування щодо соцмережі Snapchat

Європейський Союз розпочав розслідування щодо Snap Inc. та його соцмережі Snapchat, а також активізував перевірки низки порнографічних платформ у межах посилення заходів із захисту дітей в інтернеті.

Про це пише Bloomberg.

Розслідування щодо Snapchat зосереджене на тому, як платформа перевіряє вік користувачів, як протидіє грумінгу та злочинній діяльності, спрямованій проти неповнолітніх, а також як видаляє контент, що пропагує наркотики та інші незаконні товари.

Паралельно Європейська комісія переходить до наступного етапу розслідування щодо порноплатформ PornHub, Stripchat, XNXX та XVideos. Попередньо було встановлено, що ці компанії порушили закон, не забезпечивши належного захисту від доступу неповнолітніх до своїх сайтів.

Ці кроки відбуваються на тлі зростаючого глобального тиску на соцмережі та онлайн-платформи через звинувачення у шкідливому та залежному дизайні.

Наприклад, у США компанії Meta та Alphabet були зобов’язані виплатити компенсацію 20-річній жінці, яка заявила, що залежність від соцмереж спричинила проблеми з психічним здоров’ям.

За словами віцепрезидентки Єврокомісії з технологій Хенни Вірккунен, це рішення має чітко показати, що онлайн-платформи повинні серйозно ставитися до ризиків, які вони створюють.

Розслідування проводяться в межах Закону про цифрові послуги (DSA), який зобов’язує онлайн-платформи дотримуватися стандартів прозорості та мінімізації ризиків. Компанії можуть запропонувати заходи для усунення порушень або зіткнутися зі штрафами до 6% від свого глобального річного обороту.

З моменту набуття чинності DSA у 2022 році ЄС відкрив понад десяток розслідувань проти онлайн-платформ, але лише одне завершилося штрафом: у грудні соцмережу X, що належить Ілону Маску, оштрафували на €120 млн за маніпулятивний дизайн і недостатню прозорість. Це рішення викликало критику з боку адміністрації Дональда Трампа, яка звинуватила ЄС у цензурі американської компанії. X оскаржує цей штраф.