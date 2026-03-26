FT: Росія надішле Ірану дрони, медикаменти і продовольство

Обробка поставок розпочалася на початку березня і, як очікується, буде завершена до кінця місяця.

Росія близька до завершення поетапних поставок дронів, медикаментів і продовольства до Ірану.

Про це пише Financial Times із посиланням на двох чиновників, які обізнані із західними розвідданими.

За словами сgіврозмовників, високопосадовці Ірану та Росії почали таємно обговорювати постачання дронів уже через кілька днів після ударів Ізраїлю та США по Тегерану. Обробка поставок розпочалася на початку березня і, як очікується, буде завершена до кінця місяця.

Постачання озброєння, зокрема дронів, може стати першим підтвердженням того, що Росія готова надавати Ірану летальну військову допомогу від початку війни. Речник Кремля Дмитро Пєсков, коментуючи ці повідомлення, заявив: «Зараз поширюється багато фейків. Одне правда — ми продовжуємо діалог із керівництвом Ірану».

Один із західних посадовців зазначив, що Москва намагається не лише посилити військові можливості Ірану, а й підтримати політичну стабільність режиму в Тегерані.

Публічно Росія підкреслює надання гуманітарної допомоги: минулого тижня вона заявила про відправку понад 13 тонн медикаментів до Ірану через Азербайджан і планує продовжувати такі поставки.

Іран активно використовує ударні безпілотники як ключовий елемент своєї військової стратегії. Від початку бойових дій він запустив понад 3 000 таких дронів, які відносно дешеві у виробництві.

Росія з 2023 року виробляє дрони-камікадзе на основі іранських розробок для використання у війні проти України, модернізуючи їх для обходу ППО та збільшення бойового навантаження. Аналітики вважають, що Ірану потрібні не стільки нові дрони, скільки більш досконалі технології, і переговори з Росією про постачання дронів почалися одразу після ударів США та Ізраїлю.

Поки не встановили точну модель дронів, але припускають, що йдеться про системи на кшталт «Герань-2», створені на базі іранських Shahed-136. Іран може використати ці дрони для копіювання технологій і вдосконалення власних систем.

Більш сучасні російські технології також можуть підвищити ефективність іранських ударів, особливо якщо часу на інтеграцію у власні системи бракує. Крім того, Іран просив Росію про сучасніші системи ППО і домовився про постачання переносних комплексів Verba та ракет до них.

Водночас Москва відмовилася постачати Ірану системи С-400, побоюючись ескалації з боку США та необхідності прямої участі російських військових у бойових діях.

Минулого року Росія та Іран підписали угоду про стратегічне партнерство, яка, однак, не передбачає взаємних гарантій оборони.