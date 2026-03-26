Новим генеральним директором BBC став колишній керівник Google

Метт Бріттін присвятив роботі у технологічному гіганті 18 років життя.

Британський суспільний мовник BBC оголосив про призначення Метта Бріттіна новим генеральним директором замість Тіма Дейві, який подав у відставку минулого листопада.

57-річний Бріттін найбільше відомий як виконавчий директор Google у Європі, Африці та на Близькому Сході. Він пропрацював у компанії 18 років і залишив керівну посаду в техногіганті минулоріч.

Від Дейві Бріттіну дістався позов на мільярди доларів, який було подано до суду юридичною командою Дональда Трампа через нібито наклеп. В етері BBC було показано змонтоване інтерв'ю президента США в день штурму Капітолію 6 січня 2021 року. Мовник вже публічно вибачився за цей інцидент, але судова тяганина триває.

Бріттін також покликаний провести у BBC глибоку реформу щодо принципів роботи та джерел фінансування. У 2027 році закінчується дія погодженої урядом хартії мовника, переговори про продовження чи перегляд якої тепер ляжуть на нового гендиректора.