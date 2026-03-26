На слуханні повалений президент Венесуели, ймовірно, наполягатиме на закритті своєї справи, поки адвокати сперечаються про те, хто оплачуватиме юридичні послуги колишнього лідера.

Повалений президент Венесуели Ніколас Мадуро з'явиться сьогодні в суді Нью-Йорка – вдруге після його захоплення американськими військами у січні.

Про це повідомляє France24.

63-річний Мадуро та його дружина Сілія Флорес перебувають у в'язниці Брукліна майже три місяці після того, як американські спецназівці захопили у комплексі в Каракасі.

Диктатор керував Венесуелою з 2013 року, з часу його захоплення багата на нафта країна значною мірою підкорилася волі президента США Дональда Трампа.

Мадуро оголосив себе “військовополоненим” і не визнав себе винним за чотирма пунктами обвинувачення: змова з метою “наркотероризму”, змова з метою імпорту кокаїну, зберігання кулеметів та руйнівних пристроїв, а також змова з метою зберігання кулеметів та руйнівних пристроїв.

На слуханні в четвер об 15:00 за Гринвічем Мадуро, ймовірно, наполягатиме на закритті своєї справи, поки адвокати сперечаються про те, хто оплачуватиме юридичні послуги колишнього лідера. Уряд Венесуели прагне покрити ці витрати, але через санкції Вашингтона його адвокат Баррі Поллак мусить отримати американську ліцензію, яку досі не видали.

У судовому позові Поллак стверджував, що вимога щодо ліцензії порушує конституційне право Мадуро на юридичне представництво, і вимагав закриття справи з процесуальних підстав.

Мадуро утримують у Бруклінському столичному слідчому ізоляторі – федеральній в'язниці, відомій антисанітарними умовами. Як повідомляється, він перебуває сам у камері без доступу до інтернету та преси. Джерело, близьке до уряду Венесуели, повідомило, що ув'язнений Мадуро читає Біблію, а деякі з його співув'язнених називають його “президентом”.

Йому дозволено спілкуватися телефоном лише з родиною та адвокатами, а тривалість кожного дзвінка не може перевищувати 15 хвилин.