Французький Лілль стане "митною столицею" Євросоюзу

У ЄС запроваджують єдину митну агенцію і збір з малих посилок.

Європарламент і Рада ЄС погодили митну реформу Євросоюзу, яка передбачатиме перехід від спільного контролю за митним простором національних органів країн-членів до створення єдиної агенції, штаб-квартира якої буде розташована у французькому Ліллі.

Як пише Рада ЄС на своєму сайті, запровадження єдиної платформи для митних даних дозволить торговельним компаніям подавати інформацію один раз в одне відомство, а не в кожен окремий національний орган. Це має заощадити час та гроші, а також прискорити рух товарів територією ЄС.

Цифровий аспект реформи не буде швидким: для електронної комерції центр даних запрацює орієнтовно з липня 2028 року, а повне охоплення імпорту товарів очікується до 2034-ого.

Для найбільш надійних компаній, які подаватимуть вичерпну митну інформацію про свої товари, митні зобов'язання та процедури буде спрощено, а в деяких випадках митне втручання взагалі буде зведено до нуля.

А от дрібні посилки з-за меж блоку, з надмірним обігом яких в ЄС давно обіцяли боротися, таки будуть обтяжені збором, розмір якого ЄС визначить до 1 листопада 2026 року, коли й має розпочатися його застосування.