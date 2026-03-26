Уряд Орбана звинувачують у масовому залякуванні виборців

Уряд Віктора Орбана, партія «Фідес», в Угорщині звинувачується у масовому залякуванні виборців.

Як передає BBC, про це йдеться в документальному фільмі, опублікованому напередодні парламентських виборів 12 квітня.

Документальний фільм «Ціна голосу», який транслювався в кінотеатрі Будапешта та на YouTube, представляє результати шестимісячного розслідування незалежних кінематографістів та журналістів.

У фільмі виборці, мери, колишні члени виборчої комісії та поліцейський стверджують, що великі суми грошей і навіть незаконні наркотики пропонуються, щоб змусити людей проголосувати за «Фідес».

Мішенню є до 600 000 виборців – потенційно 10% від очікуваної явки в шість мільйонів.

Як пише BBC, більшість останніх опитувань показують, що партія Орбана відстає від правоцентристської опозиційної партії «Тиса».

Згідно з заявами, зробленими у фільмі, місцеві мери жорстко контролюють повсякденне життя, надаючи роботу, дрова, транспорт до виборчих дільниць і, в одному випадку, навіть доступ до ліків в обмін на «правильне» голосування в день виборів.

Для виборців, яким пропонують гроші, згадана сума зазвичай становить 110-133 фунти стерлінгів. Творці фільму наголошують, що те, що вони описують, — це набагато більше, ніж просто операція з підкупу голосів.

На попередніх виборах у деяких селах, згаданих у фільмі, за партію «Фідес» проголосували 80–100% голосів.

Практика, про яку стверджують в документальному фільму, включає надання автомобілів та мікроавтобусів у день виборів, виборців, які вдають з себе неписьменних, щоб отримати «компаньйона» у виборчій кабінці, фотографії виборчих бюлетенів для підтвердження голосування за «Фідес» та ланцюгове голосування.