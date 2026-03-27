Андрій Сибіга зустрівся з міністром закордонних справ Республіки Корея

Дипломати обговорили спільні проєкти для відновлення та реконструкції України.

Андрій Сибіга та Чо Хьон
Фото: МЗС України

Глава МЗС України Андрій Сибіга та міністр закордонних справ Республіки Корея Чо Хьон обговорили обговорили шляхи зміцнення двосторонніх відносин держав.

Про це інформує МЗС України.

"Я був радий зустрітися з міністром закордонних справ Республіки Корея Чо Хьоном під час зустрічі міністрів закордонних справ G7 у Франції. Я подякував Республіці Корея за її послідовну підтримку як на двосторонньому рівні, так і в межах міжнародних форматів", – зазначає Андрій Сибіга.

Глава МЗС зазначає, що експертиза Республіки Корея у сфері технологій, інфраструктури та післявоєнного розвитку відкриває значний потенціал для спільних проєктів у відновленні та реконструкції України.

"Ми також обговорили шляхи зміцнення наших двосторонніх відносин і вирішення спільних глобальних та регіональних викликів, зокрема безпекові загрози, пов’язані з поглибленням співпраці між Москвою та Пхеньяном", – додає глава української дипломатії.

Сторони підтвердили спільну відданість глобальному миру, стабільності та повазі до міжнародного права, що ґрунтується на цілях і принципах Статуту ООН.

