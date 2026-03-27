Росіяни атакували Костянтинівку на Донеччині, є поранені

Російські окупанти завдали артилерійських ударів по місту Костянтинівка Донецької області. Унаслідок атак постраждали двоє цивільних.

Про це повідомляє начальник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов.

"Сьогодні вранці ворог вчергове атакував житлові квартали нашого міста. Окупанти здійснили обстріл Костянтинівки із застосуванням ствольної артилерії. Один із снарядів влучив безпосередньо у подвір’я приватного будинку. Внаслідок вибуху значних пошкоджень зазнав фасад будівлі. За попередньою інформацією, поранення отримали двоє місцевих мешканців, які на момент атаки перебували вдома", – ідеться у повідомленні.

Постраждалі самостійно звернулися до лікарні міста Дружківка.