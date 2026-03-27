Уточнено результати ураження одного з найбільших НПЗ РФ – пошкоджено важливі установки Кірішського заводу. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

За уточненою інформацією, підтверджено пошкодження установок первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-2 та ЕЛОУ-АВТ-6, а також об’єктів з виробництва нафтових бітумів, установок гідроочистки та газофракціонування.

Як відомо, 26 березня 2026 року Сили оборони України завдали ураження нафтопереробному заводу “Киришский” у місті Кіріші Ленінградської області РФ. Він входить до числа найбільших НПЗ росії.

Потужності підприємства використовуються для виробництва широкої номенклатури нафтопродуктів, зокрема пального для забезпечення потреб збройних сил держави-агресора.