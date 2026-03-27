У Львівській області посадовців шахти підозрюють у махінації з вугіллям на 2,2 млн грн. Про це повідомили у Національній поліції.

Йдеться про в.о. начальника технологічного комплексу, начальника охорони – депутата однієї з міських рад, а також начальника дільниці.

Фігуранти вносили до щоденних звітів про відвантаження вугілля фіктивні дані. Це дозволяло накопичувати необліковані залишки продукції та вивозити з території шахти на так звані перевалкові майданчики.

У вересні 2025 року оперативники Управління стратегічних розслідувань у Львівській області та слідчі слідчого управління обласної поліції провели обшуки на шахті, перевалкових майданчиках та за місцями мешкання фігурантів. Тоді вилучили документи “подвійної бухгалтерії”, робочі журнали та чорнові записи.

Правоохоронці встановили, що кількість відвантаженого вугілля, зазначена в офіційних документах, була утричі менша за фактичну. До прикладу, за один день по документах було відвантажено 5 тонн вугілля, насправді ж 22, іншого дня – 44 тонни на папері, а фактично – 142.

Унаслідок махінацій з цифрами у звітності з території шахти було незаконно вивезено майже 440 тонн вугілля. Надалі його реалізовували місцевим підприємцям.

“Бізнес” з розкрадання надр приніс посадовцям шахти понад 2,2 млн грн злочинного прибутку, а державі збитків.26 березня учасникам організованої групи слідчі повідомили про підозру.

В.о. начальника технологічного комплексу, начальнику охорони – депутату однієї з міських рад, а також начальнику дільниці інкримінують вчинення правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Львівської обласної прокуратури.