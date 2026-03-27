Самотність Патріарха. Як і чим запам'ятається Філарет Денисенко
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
Мерц більше не бачить потреби постачати Україні крилаті ракети "Таурус"
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
"Мадяр" відповів Садовому, який має "багато питань" через дрони в Львові: не збили всього 3% (оновлено)
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
Скринінг 40+: що може показати обстеження і що далі. Пояснюють терапевт і ендокринолог
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Уражено радіолокаційний комплекс “Валдай”, пункти управління та склади противника

Масштаби завданих збитків та втрати ворога уточнюються.

Фото: Гнештаб

Уражено радіолокаційний комплекс “Валдай”,  пункти управління та склади противника, повідомив Генштаб. 

У ніч на 27 березня Сили оборони України уразили російський радіолокаційний комплекс “Валдай” у районі Гвардійського на тимчасово окупованій території АР Крим. Цікавим є те, що комплекс має виявляти та протидіяти малорозмірним БПЛА.

Також, у Євпаторії на ТОТ АР Крим, уражено наземну станцію управління БпЛА “Форпост”.

Крім того, українські воїни били по командному пункту противника в районі Ольгинки на тимчасово окупованій території Донецької області.

Уражено і склад боєприпасів противника в районі Мангуша на ТОТ Донецької області.

Окрім цього, українські сили уразили склади матеріально-технічних засобів противника у районах Рибинського (ТОТ Донецької області) та Новоселівки (ТОТ Запорізької області).

Також завдано ураження району зосередження живої сили противника в районі Дорожнього на тимчасово окупованій території Донецької області.

