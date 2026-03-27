Нічна повітряна атака, 150 бойових зіткнень, бої на Покровському та Костянтинівському напрямках, ворожі обстріли, болюча поразка збірної України з футболу у Валенсії, війна на Близькому Сході.

У ніч на 27 березня росіяни вдарили крилатою ракетою по Харкову.

Ракета вдарила в багатоквартирний будинок у Київському районі. Станом на 7:30 було відомо про 8 потерпілих, повідомили в ДСНС. "Унаслідок влучання частково зруйновано внутрішні конструкції та балкон квартири на верхньому поверсі”, – розповіли рятувальники.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 150 бойових зіткнень.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 23 атаки поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки, Берестка, Степанівки, Новопавлівки та Софіївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 42 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Шахове, Новопідгородне, Білицьке, Родинське, Мирноград, Гришине, Котлине, Удачне, Покровськ, Молодецьке у напрямку населених пунктів Ганнівка, Новий Донбас, Кучерів Яр та Світле.

Сили оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу й техніки та один інший важливий об’єкт ворога.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1000 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила близько 1 293 170 солдатів.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Росіяни атакували ударним дроном дитячу лікарню у Херсоні.

Ворожий безпілотник влетів у одне із вікон і не вибухнув.

Докладніше – в новині.

Загалом уночі зафіксували влучання дев’яти російських дронів у восьми місцях.

ППО знешкодила 93 безпілотники.

Більше інформації – в новині.

Мрія збірної України про чемпіонат світу-2026 завершилася вже після півфіналу плей-оф. Підопічні Сергія Реброва зазнали поразки від Швеції, якій раніше ми ніколи не поступалися в офіційних іграх.

"Синьо-жовті" володіли великою перевагою у контролі м'яча, але абсолютно інертно поводилися в атаці. Натомість шведам на арені у Валенсії вистачило однієї атаки, щоб вийти вперед.

Подробиці – в новині.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте у щорічному звіті про діяльність Альянсу зазначив, що вперше усі держави-члени сумлінно виконали вимогу щодо виділення на оборонні потреби не менше 2% свого ВВП.

Загалом у 2025 році 32 держави, що входять до оборонного блоку, спрямували на військову сферу близько 1,4 трильйона доларів. Порівняно з 2024-им зростання склало 6%.

На першому місці за витратами у перерахунку на валовий продукт Польща - 4,3%. Рівень у 3% перевищили чотири країни - Литва, Латвія, Естонія і Данія. Показово, що серед лідерів НАТО за відносними вкладеннями в оборонну галузь - чотири держави, що мають кордон з Росією.

Марк Рютте відзначив, що раніше європейські члени НАТО надмірно покладалися на військову міць США. Але тепер вони беруть на себе більшу відповідальність за власну безпеку, що робить Альянс "сильнішим, ніж коли-небудь раніше". До 2035 року країни НАТО зобов'язалися довести рівень витрат на оборону до показника у 5% ВВП.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося!