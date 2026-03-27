Нафтогаз заявив про зупинку роботи газовидобувного підприємства на Полтавщині після обстрілу окупантів

Група “Нафтогаз” заявила про зупинку роботи газовидобувного підприємства на Полтавщині після обстрілу окупантів.

“росія знову б’є по газовидобувній інфраструктурі Групи Нафтогаз. Вчора та цієї ночі під атакою опинився наш об’єкт на Полтавщині, який забезпечує видобуток газу. Маємо серйозні пошкодження. Роботу підприємства зупинено”, – йдеться у повідомленні.

Як зазначив голова правління Сергій Корецький, внаслідок атаки виникла пожежа. Лише з початку цього року Росія близько 40 разів атакувала інфраструктуру Групи Нафтогаз. Фахівці вже працюють над ліквідацією наслідків.