Високопосадовця ДПСУ на Буковині підозрюють у допомозі знайомим уникати податків

Понад три роки посадовець систематично втручався у податкові декларації в електронних реєстрах. 

Працівники ДБР повідомили про підозру високопосадовцю Вижницького відділу ГУ ДПС у Чернівецькій області, який допомагав знайомим підприємцям уникати сплати податків.

Про це йдеться у пресрелізі правоохоронців.

Слідчі встановили, що понад три роки посадовець систематично втручався у податкові декларації в електронних реєстрах. Він змінював дані так, щоб помилки не відображалися в загальному обліку, і підприємці могли не сплачувати обов’язковий єдиний податок.

Таким чином він “допоміг” 11 ФОПам. Через це держава недоотримала понад 1,5 млн грн.

За попередніми даними, він брав не тільки гроші, а й налагоджував “потрібні” зв’язки у бізнес-сферах.

Посадовець вже звільнений зі служби.

Наразі йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 364 КК України – зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Йому загрожує до 6 років позбавлення волі з забороною обіймати певні посади до 3 років та штраф.

