ГоловнаСуспільствоВійна

Зімбабве скаржиться, що Росія шахрайським методом вербує його громадян для війни проти України

Людям обіцяли високооплачувану роботу, однак після прибуття до Росії у них відбирали документи й примусово відправляли на передову.

Зімбабве
Фото: EPA/UPG

Росія системно вербує громадян країн Африки для участі у війні проти України, використовуючи їх як «гарматне м’ясо». Скарги надходять, зокрема, від Зімбабве.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації.

Так, міністр інформації Зімбабве Жему Сода заявив, що громадян його держави втягнули у бойові дії через шахрайські вербувальні схеми. Людям обіцяли високооплачувану роботу, однак після прибуття до Росії у них відбирали документи й примусово відправляли на передову без належної підготовки. Наразі відомо щонайменше про 66 зімбабвійців, яких намагаються повернути.

У ЦПД додали, що аналогічні випадки фіксували на всьому континенті. За даними Національної розвідувальної служби Кенії, російські структури завербували приблизно тисячу громадян країни. У Південно-Африканській Республіці викрили схеми вербування молоді через онлайн-ігри та цифрові платформи. 

Центр протидії дезінформації зазначив, що Росія використовує напівкримінальні мережі та маніпулятивні кампанії для пошуку нових жертв. «Після потрапляння іноземців на фронт вербувальники зникають, залишаючи родини загиблих без компенсацій та інформації з боку Москви. Кількість таких випадків зростає, що свідчить про активізацію кремля. Водночас РФ дедалі агресивніше використовує іноземців для компенсації власних втрат у війні проти України — попри риторику про «спільні інтереси» з країнами Африки», - наголосили в ЦПД.

Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies