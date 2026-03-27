До Києва з візитом прибудуть міністри закордонних справ ЄС та глава європейської дипломатії

Європейські дипломати обговорять підтримку України з боку ЄС, посилення тиску на Росію, а також вшанують роковини Бучанської трагедії.

Андрій Сибіга і Кая Каллас
Фото: МЗС України

Очільник МЗС України Андрій Сибіга анонсував візит міністрів закордонних справ ЄС та глави європейської дипломатії Каї Каллас до Києва.

Про це інформує пресслужба МЗС України.

"31 березня ми будемо раді вітати у Києві високу представницю ЄС із закордонних справ і політики безпеки Каю Каллас та міністрів закордонних справ держав-членів ЄС на міністерській зустрічі.

Ця дата має символічне значення. Ми вшануємо роковини Бучанської трагедії та підтвердимо нашу рішучість притягнути російських злочинців до відповідальності за ці та інші звірства", – ідеться у повідомленні.

Під час зустрічі глави МЗС обговорять підтримку України з боку ЄС, посилення тиску на Росію, а також зусилля, спрямовані на досягнення миру та забезпечення довгострокової стабільності в Європі.

Андрій Сибіга подякував високій представниці ЄС Каї Каллас та своїм колегам із держав-членів ЄС за прийняття запрошення.

Висока представниця ЄС Кая Каллас наголосила, що європейські партнери прибудуть до Києва з єдиною позицією підтримки України та чітким сигналом солідарності.

"Росія має відповісти за свої воєнні злочини. Притягнення до відповідальності є необхідною умовою для досягнення справедливого та тривалого миру", — заявила вона.

