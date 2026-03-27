До Києва з візитом прибудуть міністри закордонних справ ЄС та глава європейської дипломатії

Європейські дипломати обговорять підтримку України з боку ЄС, посилення тиску на Росію, а також вшанують роковини Бучанської трагедії.

Очільник МЗС України Андрій Сибіга анонсував візит міністрів закордонних справ ЄС та глави європейської дипломатії Каї Каллас до Києва.

"31 березня ми будемо раді вітати у Києві високу представницю ЄС із закордонних справ і політики безпеки Каю Каллас та міністрів закордонних справ держав-членів ЄС на міністерській зустрічі.

Ця дата має символічне значення. Ми вшануємо роковини Бучанської трагедії та підтвердимо нашу рішучість притягнути російських злочинців до відповідальності за ці та інші звірства", – ідеться у повідомленні.

Під час зустрічі глави МЗС обговорять підтримку України з боку ЄС, посилення тиску на Росію, а також зусилля, спрямовані на досягнення миру та забезпечення довгострокової стабільності в Європі.

Андрій Сибіга подякував високій представниці ЄС Каї Каллас та своїм колегам із держав-членів ЄС за прийняття запрошення.

Висока представниця ЄС Кая Каллас наголосила, що європейські партнери прибудуть до Києва з єдиною позицією підтримки України та чітким сигналом солідарності.

"Росія має відповісти за свої воєнні злочини. Притягнення до відповідальності є необхідною умовою для досягнення справедливого та тривалого миру", — заявила вона.