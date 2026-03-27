Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
ГоловнаПолітика

Шмигаль зустрівся у Вашингтоні з конгресменами і сенаторами від республіканців та демократів

У фокусі розмов було продовження політичної підтримки України, посилення тиску на російського агресора і поглиблення українсько-американської співпраці в енергетиці.

Фото: Телеграм-канал Дениса Шмигаля

Міністра енергетики України Денис Шмигаль зустрівся у Вашингтоні з конгресменами і сенаторами Сполучених Штатів від Республіканської і Демократичної партії. 

Про це йдеться у його телеграм-каналі.

У фокусі – продовження політичної підтримки України, посилення тиску на російського агресора і поглиблення українсько-американської співпраці в енергетиці.

Шмигаль подякував за особистий політичний внесок у підтримку України члену Комітету Сенату з питань енергетики і природних ресурсів Лізі Мурковскі

Міністр енергетики Денис Шмигаль і членкиня Комітету Сенату з питань енергетики Ліза Мурковскі
“Минула зима була надзвичайна важкою для України через російські обстріли по енергетиці. Озвучив наші потреби в обладнанні й пріоритети у відбудові. Також Україні потрібно більше далекобійної зброї та систем ППО. Розраховуємо на подальшу підтримку партнерів”, – зазначив міністр.

Шмигаль також спілкувався з членом Комітету Палати представників з питань енергетики і торгівлі Гері Палмером про потреби України. 

“Розраховуємо, що американські підприємці надалі будуватимуть плідні взаємини з українськими компаніями й інвестуватимуть в енергетичні проєкти в Україні”, – додав він.

Очільник міненергетики провів також зустріч із Співголовами Конгресового Українського кокусу: Марсі Каптур, Браяном Фіцпатріком і Майком Квіглі. Вони отримали подяку за постійну підтримку України, зокрема за заяву від 13 березня 2026 року щодо неприпустимості тимчасового послаблення санкцій проти Росії.

﻿
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies