Міністра енергетики України Денис Шмигаль зустрівся у Вашингтоні з конгресменами і сенаторами Сполучених Штатів від Республіканської і Демократичної партії.

Про це йдеться у його телеграм-каналі.

У фокусі – продовження політичної підтримки України, посилення тиску на російського агресора і поглиблення українсько-американської співпраці в енергетиці.

Шмигаль подякував за особистий політичний внесок у підтримку України члену Комітету Сенату з питань енергетики і природних ресурсів Лізі Мурковскі.

Міністр енергетики Денис Шмигаль і членкиня Комітету Сенату з питань енергетики Ліза Мурковскі

“Минула зима була надзвичайна важкою для України через російські обстріли по енергетиці. Озвучив наші потреби в обладнанні й пріоритети у відбудові. Також Україні потрібно більше далекобійної зброї та систем ППО. Розраховуємо на подальшу підтримку партнерів”, – зазначив міністр.

Шмигаль також спілкувався з членом Комітету Палати представників з питань енергетики і торгівлі Гері Палмером про потреби України.

“Розраховуємо, що американські підприємці надалі будуватимуть плідні взаємини з українськими компаніями й інвестуватимуть в енергетичні проєкти в Україні”, – додав він.

Очільник міненергетики провів також зустріч із Співголовами Конгресового Українського кокусу: Марсі Каптур, Браяном Фіцпатріком і Майком Квіглі. Вони отримали подяку за постійну підтримку України, зокрема за заяву від 13 березня 2026 року щодо неприпустимості тимчасового послаблення санкцій проти Росії.