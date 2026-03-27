Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
Мерц більше не бачить потреби постачати Україні крилаті ракети "Таурус"
Скринінг 40+: що може показати обстеження і що далі. Пояснюють терапевт і ендокринолог
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Самотність Патріарха. Як і чим запам’ятається Філарет Денисенко
"Мадяр" відповів Садовому, який має "багато питань" через дрони в Львові: не збили всього 3% (оновлено)
Свириденко: Україна вже готується до наступної зими — почалося фінансування планів стійкості регіонів

Регіони подали плани енергетичної стійкості, які передбачають захист інфраструктури, розвиток альтернативних джерел водопостачання та децентралізацію теплопостачання.

Юлія Свириденко
Фото: facebook/Юлія Свириденко

Україна вже готується до наступної зими — почалося фінансування планів стійкості регіонів. Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді заявила очільниця Кабміну Юлія Свириденко. 

За словами Свириденко, підготовка до наступної зими стартувала ще з початку весни — уряд разом із громадами, обласними військовими адміністраціями та мерами міст почав розробку так званих планів стійкості.

«Ці плани включають чотири компоненти. Перший — це фізичний захист підстанцій. Також йдеться про розвиток когенерації, децентралізоване теплопостачання та створення альтернатив для водопостачання і водовідведення», — заявила вона.

Прем’єрка повідомила, що всі регіони вже подали свої плани, які були затверджені на засіданні РНБО. Тепер ключове завдання — забезпечити їх фінансування: 30% коштів має надати держава, ще 20% — місцеві бюджети.

Вона наголосила, що уряд уже виділив перші кошти для прифронтових територій, а найближчим часом фінансування отримають і інші регіони. 

«Сьогодні після години запитань ми будемо виділяти кошти і для неприфронтових територій», — уточнила Свириденко.

Глава уряду також закликала народних депутатів контролювати реалізацію цих заходів у своїх округах і ефективне використання коштів.

Читайте також
