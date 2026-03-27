У Саудівській Аравії Зеленський зустрівся із українськими військовими експертами

Українці там допомагають посилити захист від безпілотників і ракет. 

Фото: Офіс президента

Під час візиту до Саудівської Аравії президент України Володимир Зеленський зустрівся із українськими військовими експертами, які там вже понад тиждень допомагають посилити захист від безпілотників і ракет.

Про це український президент написав у телеграмі. 

«Хлопці доповіли про перші результати роботи команди та висновки як на операційному, так і на більш широкому рівні. Основне завдання наших експертів із захисту неба в цьому регіоні – виявити проблемні питання та визначити, які зміни потрібні, щоб посилити захист людей і життя від іранських «шахедів» і ракет. Вдячний хлопцям за дуже оперативну й ґрунтовну роботу. Є конкретні речі, які можемо зробити разом із нашими партнерами», – зазначив Зеленський. 

Він розповів, що за короткий час українські експерти встигли суттєво поділитися своїм досвідом і показати, як в Україні захищаються від повітряних атак. За словам Зеленського, експертиза України унікальна, і саме тому в наших технологіях і досвіді усі зацікавлені. 

«Ми готові підтримати захист тих, хто допомагає нам відстоювати нашу незалежність. Обговорили ключові моменти того, що потрібно для більшої сили захисту неба в Саудівській Аравії, і передусім це стосується підходів до збиття дронів. Україна готова до довгострокової і взаємовигідної співпраці. Пишаюся нашими людьми та силою України», – додав президент. 

  • Загалом Україна відправила на Близький Схід три команди експертів. Вони відправлені в Катар, ОАЕ та Саудівську Аравію. Окремо за запитом США українські фахівці перебувають у Йорданії. 
