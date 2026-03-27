У Саудівській Аравії Зеленський зустрівся із українськими військовими експертами

Під час візиту до Саудівської Аравії президент України Володимир Зеленський зустрівся із українськими військовими експертами, які там вже понад тиждень допомагають посилити захист від безпілотників і ракет.

Про це український президент написав у телеграмі.

«Хлопці доповіли про перші результати роботи команди та висновки як на операційному, так і на більш широкому рівні. Основне завдання наших експертів із захисту неба в цьому регіоні – виявити проблемні питання та визначити, які зміни потрібні, щоб посилити захист людей і життя від іранських «шахедів» і ракет. Вдячний хлопцям за дуже оперативну й ґрунтовну роботу. Є конкретні речі, які можемо зробити разом із нашими партнерами», – зазначив Зеленський.

Він розповів, що за короткий час українські експерти встигли суттєво поділитися своїм досвідом і показати, як в Україні захищаються від повітряних атак. За словам Зеленського, експертиза України унікальна, і саме тому в наших технологіях і досвіді усі зацікавлені.

«Ми готові підтримати захист тих, хто допомагає нам відстоювати нашу незалежність. Обговорили ключові моменти того, що потрібно для більшої сили захисту неба в Саудівській Аравії, і передусім це стосується підходів до збиття дронів. Україна готова до довгострокової і взаємовигідної співпраці. Пишаюся нашими людьми та силою України», – додав президент.